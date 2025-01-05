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Загинув музичний редактор проєкту «МастерШеф», захищаючи Україну на фронті

Денис Молотов
Денис Молотов
Загинув музичний редактор проєкту «МастерШеф», захищаючи Україну на фронті

На фронті, захищаючи Україну, загинув музичний редактор відомого проєкту «МастерШеф» телеканалу СТБ, Антон Вовк. Про це повідомили у спільному дописі проєкту та телеканалу в Instagram.

📢 «Антон загинув 28.12.2024 під час ведення бойових дій та виконання бойового завдання. У Антона залишилась дружина та 2 доньки», – йдеться у повідомленні.

Антон Вовк розпочав свою роботу на телеканалі СТБ ще у 2011 році. Окрім «МастерШеф», він долучався до створення таких популярних проєктів, як «Україна має талант», «Мій секрет», «Пекельні борошна» та «Звана вечеря».

З початком повномасштабного вторгнення музичний редактор вступив до лав 95 окремої десантно-штурмової бригади. У складі Сил оборони України він здобув звання молодшого сержанта та був відзначений більш ніж десятьма нагородами, серед яких Золотий Хрест за мужність і виконання бойових завдань.

Загинув музичний редактор проєкту «МастерШеф», захищаючи Україну на фронті

Додамо, що 13 листопада під час ранкового обстрілу Києва було пошкоджено павільйон проєкту «МастерШеф». За словами представників СТБ, попри труднощі, команда активно готується до запуску нового, 15-го сезону популярного проєкту «МастерШеф».

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