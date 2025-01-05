Загинув музичний редактор проєкту «МастерШеф», захищаючи Україну на фронті

На фронті, захищаючи Україну, загинув музичний редактор відомого проєкту «МастерШеф» телеканалу СТБ, Антон Вовк. Про це повідомили у спільному дописі проєкту та телеканалу в Instagram.

📢 «Антон загинув 28.12.2024 під час ведення бойових дій та виконання бойового завдання. У Антона залишилась дружина та 2 доньки», – йдеться у повідомленні.

Антон Вовк розпочав свою роботу на телеканалі СТБ ще у 2011 році. Окрім «МастерШеф», він долучався до створення таких популярних проєктів, як «Україна має талант», «Мій секрет», «Пекельні борошна» та «Звана вечеря».

З початком повномасштабного вторгнення музичний редактор вступив до лав 95 окремої десантно-штурмової бригади. У складі Сил оборони України він здобув звання молодшого сержанта та був відзначений більш ніж десятьма нагородами, серед яких Золотий Хрест за мужність і виконання бойових завдань.

Додамо, що 13 листопада під час ранкового обстрілу Києва було пошкоджено павільйон проєкту «МастерШеф». За словами представників СТБ, попри труднощі, команда активно готується до запуску нового, 15-го сезону популярного проєкту «МастерШеф».