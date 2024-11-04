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ВІЙНА

На Харківщині не можуть дістати тіла трьох загиблих через постійні обстріли

Денис Молотов
Денис Молотов
На Харківщині не можуть дістати тіла трьох загиблих через постійні обстріли

У селищі Ківшарівка Куп’янського району на Харківщині з вечора 3 листопада через постійні російські обстріли неможливо деблокувати тіла трьох загиблих у житловій п’ятиповерхівці, зруйнованій російською авіабомбою. Про це в ефірі «Суспільного» повідомив начальник Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Конашевич.

📢 «Наразі роботи ще не завершилися. В нас, на жаль, є три людини, які знаходяться під завалами – це подружжя й ще одна жінка похилого віку. На жаль, зараз немає можливості, щоб зробити все для завершення робіт – не дозволяє безпекова ситуація. Як тільки вона дозволить, безумовно, ці роботи будуть завершені», — зазначив Конашевич.

У селищі, яке перебуває під постійним обстрілом і залишається без електрики, тепла та води, все ще проживають близько 500 мешканців. Харківська обласна прокуратура відкрила досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (стаття 438 КК України). Крім трьох загиблих, від вибуху постраждала 71-річна жінка.

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що минулої доби внаслідок російських обстрілів на Харківщині загинули троє мирних жителів. У селищі Ківшарівка на Куп’янщині ворожа авіабомба ФАБ-500 призвела до загибелі трьох людей.

📌 Зазначимо, що 29 жовтня влада Куп’янська заявила, що російські війська розташовані на відстані 2,5–3 км від міста, ведучи руйнівні обстріли авіабомбами.

📌 Раніше, 24 жовтня, російські сили завдали авіаудару по Куп’янську, через що постраждало 11 людей, з яких одна людина згодом померла в лікарні.

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