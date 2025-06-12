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За літаки, що привласнила росія, страховики виплатять понад $1 млрд

Денис Молотов
Денис Молотов
За літаки, що привласнила росія, страховики виплатять понад $1 млрд

Високий суд Англії та Уельсу постановив, що західні страхові компанії повинні компенсувати ірландській лізинговій компанії AerCap понад 1 млрд доларів США через втрату авіатехніки, що залишилася на території росії після її вторгнення в Україну. Про це 11 червня повідомило видання Bloomberg.

☝️ AerCap — найбільший у світі власник комерційних літаків — отримав страхову компенсацію на суму 1,035 млрд доларів. Ця виплата є результатом судового рішення та попередніх врегулювань. У свою чергу, обсяг компенсацій для інших компаній, зокрема Merx Aviation та Dubai Aerospace Enterprise, визначать пізніше.

📢 «У росії залишилося 116 літаків та 15 двигунів. Вони були передані від AerCap в оренду 15 російським перевізникам, серед яких – “Аерофлот”», – йдеться у публікації Bloomberg.

Суддя у Лондоні фактично прирівняла відмову російської сторони повернути літаки до акту війни. Максимальна сума покриття для військових ризиків за полісом AerCap складає 1,2 млрд доларів.

📌 Із первинної суми вимог у 3,4 млрд доларів AerCap у результаті переговорів та мирних домовленостей зменшила претензії до 2 млрд. Юридична фірма Herbert Smith Freehills Kramer, що представляла інтереси компанії, підтвердила, що вже узгоджена сума становить 1,035 млрд доларів, «на додаток до значних сум, отриманих раніше».

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну, ЄС закрив повітряний простір для російських авіакомпаній. У відповідь росія заборонила вивіз літаків та запчастин, що заблокувало повернення лізингових повітряних суден іноземним компаніям. Зокрема – AerCap, Dubai Aerospace Enterprise та іншим.

🚆 Тим часом стало відомо, що з 17 червня компанія «російські залізниці» відновлює безпересадне залізничне сполучення між москвою та Пхеньяном. Перевезення здійснюватиметься за погодженням з Міністерством залізниць КНДР.

☝️ Також нагадаємо, що У Києві через пошкодження інфраструктури метрополітену внаслідок нічного ракетного обстрілу 6 червня тимчасово запускався дублюючий автобусний маршрут №М1. Його курсування було організовано між станціями метро Лісова та Арсенальна, однак згодом рух по червоній гілці метро повністю відновили.

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