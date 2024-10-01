Колишній прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте офіційно вступив на посаду генерального секретаря НАТО, змінивши Єнса Столтенберга. Офіційна церемонія передачі повноважень відбулася під час засідання Північноатлантичної ради у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі у вівторок, 1 жовтня. Про це повідомляють ЗМІ України та міжнародні видання.

У своєму заключному виступі Столтенберг наголосив, що для нього було великою честю служити у НАТО протягом десяти років.

«Настав час йти, а вам – вступити на пост генсека НАТО. Щоб відзначити цей момент, я передам вам цей молоток, який подарувала Ісландія НАТО в 1963 році. Його використовують на спеціальних зустрічах у НАТО. Минулого разу його використали на нашій останній міністерській і ми знову його використовуємо сьогодні», – сказав Столтенберг, звертаючись до Рютте.

Після цього Столтенберг символічно передав новому генсеку молоток та запросив його зайняти місце голови Північноатлантичної ради.

Нагадаємо, що кандидатура Марка Рютте була одноголосно підтримана усіма 32 державами-членами НАТО у червні. До липня поточного року Рютте протягом майже 14 років очолював уряд Нідерландів.

Єнс Столтенберг, який перебував на посаді генерального секретаря НАТО з 1 жовтня 2014 року, за інформацією західних ЗМІ, стане головою Мюнхенської конференції з безпеки у лютому 2025 року, замінивши німецького дипломата Крістофа Хойсгена.

Того ж дня, Марк Рютте заявив, що Україна буде серед ключових пріоритетів для НАТО під час його перебування на посаді.