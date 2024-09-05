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ВЛАДА

З другої спроби Рада звільнила голову Фонду державного майна

Денис Молотов
Денис Молотов
З другої спроби Рада звільнила голову Фонду державного майна

Верховна Рада України звільнила з посади голову Фонду державного майна Віталія Коваля. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі в четвер, 5 вересня.

Як зазначив народний обранець, за рішення про відставку Коваля проголосував 261 депутат. У планах – його призначення на посаду міністра аграрної політики та продовольства.

Варто зауважити, що напередодні, у середу, Верховна Рада не змогла ухвалити рішення про звільнення Коваля з посади голову Фонду державного майна, оскільки не вистачило лише одного голосу.

З другої спроби Рада звільнила голову Фонду державного майна

👉 Нагадаємо, що 21 листопада 2023 року Верховна Рада затвердила Віталія Коваля на посаді голови Фонду держмайна. До цього, починаючи з вересня 2019 року, він очолював Рівненську облдержадміністрацію. З 24 лютого 2022 року керував Рівненською обласною військовою адміністрацією.

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