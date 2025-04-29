Винищувач F/A-18 Super Hornet впав за борт авіаносця США

Винищувач F/A-18 Super Hornet злетів за борт американського авіаносця в Червоному морі після маневру для уникнення атаки хуситів.

Під час різкого маневру авіаносця USS Harry S. Truman, здійсненого для уникнення обстрілу з боку хуситських формувань у Червоному морі, за борт судна впав і потонув винищувач F/A-18 Super Hornet. Про це 28 квітня повідомив телеканал CNN з посиланням на представників ВМС США.

За офіційною інформацією, винищувач F/A-18E саме буксирували в ангар, коли екіпаж втратив над ним контроль. Унаслідок інциденту літак разом із тягачем скотився за борт авіаносця.

📢 «F/A-18E буксирувався в ангар, коли екіпаж втратив керування літаком. Винищувач та тягач впали за борт. Моряки, які буксирували літак, вжили негайних заходів, щоб відійти від нього, перш ніж він упаде за борт. Триває розслідування», – йдеться у заяві ВМС США.

Перед тим, як сталася аварія, хусити заявили про напад на американський авіаносець безпілотниками та ракетами. Як зазначають американські посадовці, USS Harry S. Truman був змушений різко змінити курс, щоби уникнути удару, внаслідок чого винищувач опинився за межами палуби та затонув.

💰 Вартість одного літака F/A-18 Super Hornet оцінюється більш ніж у 60 мільйонів доларів. Наразі триває розслідування причин інциденту.

☝️ Нагадаємо, що це вже не перший інцидент із винищувачами F/A-18 на борту USS Harry S. Truman. У грудні 2024 року інший винищувач цього типу був випадково уражений ракетою, випущеною з крейсера USS Gettysburg, який входить до тієї ж ударної групи. Пілоти тоді встигли катапультуватися і залишилися живими.

📌 Також раніше, 28 січня, на півострові Аляска (США) зазнав аварії винищувач F-35. Пілот встиг катапультуватися та залишився живим