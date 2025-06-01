Вибухи у Запорізькій області: ворожа атака пошкодила десятки будинків

Вибухи у Запорізькій області знову пролунали близько 04:00 1 червня. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

📢 «Окупанти атакували об’єкт критичної інфраструктури у Запоріжжі», – повідомив він близько 5-ї ранку.

Внаслідок удару було частково зруйновано адміністративну будівлю, на її території виникла пожежа. Ще раніше вночі жителі регіону також чули вибухи.

У результаті атаки пошкоджено щонайменше 3 багатоквартирні та 29 приватних будинків, а також 10 нежитлових споруд. Поранення отримали четверо людей – у Пологівському районі та самому Запоріжжі.

📢 «Кількість поранених внаслідок атаки на Запоріжжя зросла до трьох. До лікарів звернулися ще двоє людей – 46-річна жінка та 54-річний чоловік. Обоє отримали допомогу на місці та відмовилися від госпіталізації», – повідомили в ОВА.

Загалом протягом минулої доби російські війська здійснили 501 удар по 17 населених пунктах Запорізької області, завдаючи шкоди цивільній інфраструктурі:

▪️ 36 авіаударів – по Гуляйполю, Оріхову, Долинці, Преображенці, Малинівці, Ольгівському, Полтавці, Новодарівці, Верхній Терсі та Темирівці;

▪️ 281 удар безпілотниками (здебільшого FPV-дронами) – по Запоріжжю, Приморському, Кам’янському, Гуляйполю, Щербаках, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному та Новодарівці;

▪️ 4 обстріли з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – по Кам’янському, Щербаках і Чарівному;

▪️ 180 артилерійських ударів – по Кам’янському, Гуляйполю, Щербаках, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному й Новодарівці.

🔻 Всього до місцевих служб надійшло 32 повідомлення про пошкодження житлових будинків, автомобілів і об’єктів інфраструктури.

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📌 Нагадаємо, вибухи також були зафіксовані в Києві, де оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ударів. За повідомленням Київської ОВА, протиповітряна оборона активно працювала в регіоні.

📌 Крім того, пізно ввечері 31 травня у передмісті Дніпра також пролунали вибухи під час атаки ворожих безпілотників.

☝️ Також раніше стало відомо, що в ніч проти суботи, 31 травня, російські війська атакували село Долинка Пологівського району Запорізької області, скинувши керовані авіабомби (КАБ).