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Атаки Запорізької області: загинула 9-річна дитина, поранено підлітка

Денис Молотов
Денис Молотов
Атаки Запорізької області: загинула 9-річна дитина, поранено підлітка

У ніч проти суботи, 31 травня, російські війська атакували село Долинка Пологівського району Запорізької області, скинувши керовані авіабомби (КАБ). Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

📢 «Загинула 9-річна дівчинка, поранений 16-річний хлопець. Такими є наслідки ворожої атаки по прифронтовому селу Пологівського району», — зазначив очільник області.

Внаслідок авіаудару зруйновано один приватний будинок, ще кілька осель, автомобілі та господарчі споруди пошкоджено вибуховою хвилею.

Постраждалого підлітка було госпіталізовано з множинними травмами. Йому провели термінову операцію. Зараз він перебуває в реанімаційному відділенні на апараті штучної вентиляції легень. Медики оцінюють стан дитини як стабільно тяжкий.

📌 Масовані обстріли по Запорізькій області: понад 600 ударів

Атаки Запорізької області: загинула 9-річна дитина, поранено підліткаЗа останню добу російські війська здійснили 628 обстрілів по 24 населених пунктах Запорізької області:

▪️ 40 авіаударів нанесено по таких населених пунктах, як Гуляйполе, Залізничне, Долинка, Верхня Терса, Варварівка, Рівнопілля, Преображенка, Малинівка, Затишшя, Ольгівське, Полтавка, Новодарівка, Мала Токмачка та Зелене.

▪️ 376 дронів, переважно FPV, атакували території Запоріжжя, Миролюбівки, Магдалинівки, Приморського, Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

▪️ 7 ударів із РСЗВ накрили Біленьке, Юрківку, Кам’янське, Щербаки та Новоданилівку.

▪️ 205 артилерійських ударів зафіксовано в Біленькому, Кам’янському, Гуляйполі, Щербаках, Новоданилівці, Варварівці, Малій Токмачці, Чарівному та Новодарівці.

📢 «Масштаби обстрілів шокують — зруйновано та пошкоджено десятки об’єктів цивільної інфраструктури», — йдеться у повідомленні ОВА.

📌 В Оріхові вранці було поранено 83-річного чоловіка внаслідок чергового обстрілу. За словами медиків, він отримує всю необхідну допомогу.

📝 Усього за добу надійшло 34 повідомлення про пошкодження житлових будинків, автомобілів та інших об’єктів цивільної інфраструктури.

🔥 Атака на Харків: постраждали два райони

Також цієї ночі російські дрони атакували Харків. У результаті влучань у Шевченківському та Київському районах виникли пожежі. Повідомляється про одного постраждалого.

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