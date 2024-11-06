Вибухи у Чернігові та ракетна атака по місту Ніжин

У Чернігові стався вибух крилатої ракети на околиці міста, в результаті чого постраждали двоє людей. Також під російським обстрілом опинилось місто Ніжин. Інформацію оприлюднив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський у Telegram в середу, 6 листопада.

📢 «Зафіксовано вибух крилатої ракети на околицях міста», – повідомив він.

За словами Брижинського, внаслідок ворожої атаки постраждали дві людини.

📢 «Станом на зараз постраждало дві людини. Одна в тяжкому стані, інша має стан середньої важкості. Постраждалі доставлені в лікарню, їм надається вся необхідна допомога», – зазначив чиновник.

У місті Ніжин, Чернігівської області, також було зафіксовано удар ракетою, як повідомив міський голова Олександр Кодола.

📢 «Дійсно був приліт ракети по місту. Це не житловий будинок. Які саме руйнування, буде відомо пізніше, наразі небезпечно туди виїжджати, є загроза повторного прильоту», – сказав він в інтерв’ю Суспільному.

Зазначається, що в Чернігівській області з 17:17 до 17:55 була оголошена повітряна тривога.

☝️ Нагадаємо, 5 листопада російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю, в результаті якого постраждав об’єкт критичної інфраструктури, загинуло вісім людей.