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Зросла кількість поранених від російського удару по Запоріжжю

Денис Молотов
Денис Молотов
Зросла кількість поранених від російського удару по Запоріжжю

Кількість поранених внаслідок російського ракетного удару по Запоріжжю 5 листопада зросла до 24 людей. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров у вівторок.

📢 «Кількість поранених через удар росіян по Запоріжжю зросла до 23 осіб. Наразі пожежу, яка виникла на місці влучання, ліквідовано», – зазначив Федоров.

Він висловив подяку працівникам поліції, медикам та рятувальникам, які оперативно ліквідовували наслідки чергової ворожої атаки. Федоров також закликав жителів міста дотримуватися правил безпеки.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, після обстрілу, внаслідок якого загинуло шестеро людей.

За даними слідства, вранці 5 листопада російські військові здійснили ракетний удар по цивільних об’єктах Запоріжжя, спричинивши руйнування одного з критично важливих інфраструктурних об’єктів.

Раніше, у ніч на вівторок, Сили оборони України знешкодили дві керовані авіаракети Х-59/69 та збили 48 ударних безпілотників у восьми областях. Ще 30 БпЛА було втрачено локаційно. Ймовірно через застосування засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

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