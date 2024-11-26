Ворожа атака по інфраструктурі Тернополя: знищено енергооб’єкт

26 листопада російські агресори завдали удару по енергетичній інфраструктурі Тернополя за допомогою ударних дронів-камікадзе. У результаті місто залишилося без електропостачання, що спричинило проблеми з водою, теплопостачанням і роботою каналізації. Про це повідомило Суспільне.

📢 «Через ворожий удар із застосуванням дронів-камікадзе був знищений об’єкт енергетичної інфраструктури. Місто залишилось без електроенергії. Відповідно, були проблеми з подачею води і тепла, з каналізацією. Зараз світло по місту частково відновлено. Частина міста працює на резервних генераторах. Енергетики продовжують роботу з відновлення енергопостачання», – зазначив міський голова Тернополя Сергій Надал у прямому етері.

За словами мера, комунальні служби упродовж ночі забезпечували роботу систем водопостачання та каналізації, використовуючи резервні генератори. Частина котелень вже подає опалення через централізовану систему. Тобто, частково відновлено водопостачання, штатну роботу каналізації та подачу опалення населенню.

Керівник Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода повідомив, що сили ППО знищили три ворожі дрони, однак деякі все ж досягли цілі.

📢 «Рятувальники оперативно локалізували місце пожежі. Відразу після атаки ворога без електропостачання залишилося 70% Тернопільщини», – наголосив Негода.

Начальник обласного управління ДСНС Віктор Маслей зазначив, що через повторні удари рятувальники були змушені тимчасово відводити техніку і персонал, аби уникнути загроз їхньому життю.

«Лише о 3:50 ми отримали дозвіл на ліквідацію надзвичайної ситуації. О 7:51 пожежу було локалізовано. Досі триває ліквідація наслідків надзвичайної ситуації. Прогнозуємо, що роботи на об’єкті триватимуть кілька днів, адже пожежа досить складна», – розповів Маслей.

До ліквідації пожежі було залучено 21 одиницю техніки та 84 рятувальники від ДСНС.

Рекордна кількість ворожих БпЛА

У ніч на 26 листопада росія використала проти України рекордну кількість ударних дронів-камікадзе типу «шахед» – 188 одиниць. Значну частину було збито, однак деякі все ж вразили цілі.

Через російську дронову атаку в Тернопільській області введено аварійні відключення електроенергії. Застосування попередніх графіків обмеження наразі неможливе, повідомили в «Укренерго».

☝️ Також нагадаємо, що 26 листопада російські загарбники завдали удару по бригаді ДТЕК «Дніпровські електромережі» у Дніпропетровській області. За повідомленням компанії, в момент атаки ремонтна бригада енергетиків виконувала роботи з відновлення пошкодженої електролінії поблизу зони бойових дій.