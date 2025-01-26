Вночі та вранці Харків під ударами російських дронів

У Харкові близько 4:10 ранку, під час дії повітряної тривоги через активність ворожих безпілотників, пролунав вибух. Про це повідомило «Суспільне». Міський голова Харкова Ігор Терехов також підтвердив, що це була атака дрона.

📢 «Один з ударів прийшовся на приватний будинок в Основʼянському районі міста. За попередньою інформацією, пошкоджено вікна, дах та частину будівлі. На щастя, інформації про постраждалих немає», — написав Терехов.

За його словами, на місці події працюють профільні служби, які обстежують ушкодження та надають необхідну допомогу.

Раніше, о 4:07, Повітряні Сили ЗСУ повідомили про курс руху ворожого БпЛА, що прямував до Харкова з північного напрямку. Ще раніше, о 3:55, у Харківській області було оголошено повітряну тривогу.

Також «Суспільне» інформувало про ще один вибух, який стався у Харкові близько 0:55 тієї ж ночі. На той момент у місті також діяла тривога через атаку дрона.

Також відомо, що в суботу російські війська щонайменше чотири рази атакували Харків за допомогою безпілотників. Один із прильотів зафіксували на території житлового комплексу. Постраждало паркування автівок біля багатоповерхового будинку. До цього російські дрони тричі завдавали ударів по Шевченківському та Холодногірському районах міста.

Попередньо, для атак використовували безпілотники типу «Молнія». Внаслідок одного з таких ударів у Холодногірському районі постраждали троє людей.

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що російські загарбники продовжують атаки на Харків, використовуючи безпілотники. Відомо про постраждалих, а також можливі перебої з електроенергією та водопостачанням.