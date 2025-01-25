Росіяни продовжують атаки на Харків: б’ють ударними дронами

Російські загарбники продовжують атаки на Харків, використовуючи безпілотники. Відомо про постраждалих, а також можливі перебої з електроенергією та водопостачанням. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram у суботу, 25 січня.

За його словами, ворог уже тричі завдав ударів по Шевченківському та Холодногірському районах. Попередньо встановлено, що для атак використовувалися БпЛА «Молнія».

📢 «За попередньою інформацією, є постраждалі люди та пошкоджені автомобілі. На місці прильоту виникла пожежа», — зазначив Терехов після другого удару.

Він також попередив, що в деяких районах міста можливі проблеми з постачанням електрики та води.

📢 «Наші фахівці вже працюють над відновленням подачі послуг у домівки харківʼян. Також можливі повторні удари по місту – будьте обережні», — додав мер.

☝️ Нагадаємо, у ніч на суботу російські окупанти випустили по Україні дві авіаційні ракети Х-59/69, а також 61 безпілотник різних типів. Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, більшість ворожих цілей було збито, решта зазнала впливу засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Однак частина збитих безпілотників завдала шкоди у Київській, Черкаській та Хмельницькій областях.

👉 Також раніше повідомлялось, що ввечері 24 січня російські окупанти здійснили атаку на Харків із використанням ударних безпілотників. Одне з влучань зафіксовано у приватному секторі Основ’янського району. Раніше уламки ворожого безпілотника типу «Шахед» були знайдені у Холодногірському районі Харкова, а ще одне влучання зафіксовано за межами міста.