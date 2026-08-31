ЄС висунув жорсткі вимоги Ірану через підтримку росії

Європейський Союз вкотре звернувся до офіційного Тегерана з вимогою негайно зупинити передачу озброєння росії для війни проти України. Також блок закликав іранську владу припинити дестабілізацію регіону та ядерний шантаж. Відповідну заяву європейська дипломатія оприлюднила у понеділок, 31 серпня.

Офіційний документ з’явився в контексті зустрічі міністрів фінансів і голів центробанків країн G20, яка стартує в американському місті Ешвілл.

📢 «Європейський Союз послідовно закликає Іран обмежити свою ядерну та балістичну програми, утриматися від дестабілізуючої діяльності в регіоні та в Європі, припинити військову підтримку війни Росії проти України та припинити насильство та репресії проти власного народу», — підкреслюється у заяві.

Дипломатичні зусилля та захист торговельних шляхів

У Брюсселі наголосили, що продовжують пошук дипломатичного врегулювання кризи заради збереження миру на Близькому Сході.

Водночас ключовим безпековим пріоритетом залишається безперешкодна свобода цивільного судноплавства та безпечний прохід суден через Ормузьку протоку.

Євросоюз готовий залучити додаткові механізми захисту, якщо Тегеран створюватиме перешкоди міжнародній торгівлі та морському транзиту.

Посилення санкційного тиску у коаліції з партнерами

Європейські інституції нагадали про широкі економічні обмеження, покликані заблокувати доступ Ірану до міжнародної фінансової системи.

Серед дієвих інструментів впливу ЄС виділив:

впровадження чергових пакетів секторальних санкцій;

підтримку міжнародної операції «Економічний вигнанець» під егідою США;

посилену координацію дій із державами «Групи семи» (G7).

Раніше до санкційних рішень Європейського Союзу щодо іранського режиму офіційно приєдналася й Україна.

Напруженість навколо регіону суттєво зросла минулими вихідними, коли Сполучені Штати та військові формування Ірану обмінялися прямими ударами, що стало першою серйозною ескалацією за останній місяць.

👉 Також нагадаємо, що Іран пообіцяв «руйнівну» відповідь на будь-які нові загрози з боку Сполучених Штатів Америки. Це сталося після того, як Вашингтон оголосив про підготовку найжорсткіших фінансових санкцій в історії.