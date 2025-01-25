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Військову підтримку України від США буде продовжено – ЦПД

Денис Молотов
Денис Молотов
Військову підтримку України від США буде продовжено - ЦПД

Розпорядження Державного департаменту США про призупинення програм іноземної допомоги не зачіпає військову підтримку України. Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО у суботу, 25 січня.

📢 «Військова допомога США для України продовжується. Зокрема за пакетами військової допомоги, які були ухвалені раніше», — зазначив керівник Центру Андрій Коваленко.

За даними Центру протидії дезінформації, дві ключові програми, через які здійснюється виробництво та постачання зброї для України, а саме PDA (Presidential Drawdown Authority) та USAI (Ukraine Security Assistance Initiative), працюють у звичному режимі без змін.

Раніше в ЗМІ з’явилася інформація з посиланням на джерела, що Держдепартамент США призупинив на 90 днів витрати на більшість чинних грантових програм іноземної допомоги. Припускалося, що це може вплинути й на підтримку України, а також інших ключових партнерів США.

Згодом журналіст «Голосу Америки» Остап Яриш спростував ці припущення, повідомивши, що рішення Держдепу не стосується України.

Водночас стало відомо, що США тимчасово зупинили реалізацію цивільних проєктів в Україні та програм з прийому українців.

☝️ Нагадаємо, раніше вже було повідомлено, що президент США Дональд Трамп підписав указ про призупинення міжнародної допомоги іноземним країнам терміном на 90 днів, але ця постанова не стосується військової підтримки України. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Андрій Коваленко, очільник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО

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