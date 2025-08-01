П’ятниця, 1 Серпня, 2025
ГОЛОВНАЛУГАНЩИНА
ЛУГАНЩИНА

Військові на передовій отримали розвідувально-ударні комплекси від Луганської ОВА

Денис Молотов
Денис Молотов
Військові на передовій отримали розвідувально-ударні комплекси від Луганської ОВА

Начальник Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Олексій Харченко відвідав українських військових та передав їм високотехнологічне обладнання – два безпілотні авіаційні комплекси розвідувально-ударного типу, а також мобільну платформу для технічного обслуговування та управління цими дронами. Про це повідомлено на офіційному сайті Луганської ОВА.

Ці сучасні системи дозволяють не лише оперативно виявляти переміщення ворожих сил, а й здійснювати корекцію вогню по їхніх позиціях, а за потреби – знищувати визначені цілі.

Важлива допомога в збережені життя наших бійців

За словами очільника області, адміністрація не припиняє надавати допомогу різним підрозділам Сил оборони України.

📢 «Ми продовжуємо систематично підтримувати різні підрозділи Сил оборони України. Ситуація на лінії бойового зіткнення непроста. Тому будь-який запит від військових має вирішуватися якомога швидше», — зазначив очільник ОВА у коментарі під час передачі обладнання.

☝️ Луганська ОВА вже тривалий час забезпечує українських захисників необхідними ресурсами. Це стосується як технічних засобів, так і логістичних рішень, які сприяють зміцненню обороноздатності на ключових ділянках фронту.

📌 Нагадаємо, що Луганська обласна військова адміністрація систематично допомагає українським військовим, які боронять східні рубежі країни. Кожна така ініціатива спрямована на якнайшвидше повернення Луганщини під контроль України.

👉 Також раніше стало відомо, що за результатами моніторингу стану довкілля на 31 липня 2025 року, фахівці Державної екологічної інспекції Луганської області зафіксували масштабні екологічні збитки, що були завдані внаслідок російської збройної агресії.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

В Міноборони пояснили, для чого розширили “Контракт 18-24”, додавши операторів дронів

ПОДІЇ

Глава МЗС підтримав потужніший підхід Трампа щодо рф

ПОЛІТИКА

ТЦК поскаржились на «нездорову частину суспільства Полтавщини»

СУСПІЛЬСТВО

ЄС погрожує зупинити €50 млрд допомоги через загрозу незалежності НАБУ і САП

ВАЖЛИВО

Туреччина випробувала нову потужну термобаричну бомбу

ПОДІЇ

70 бойових зіткнень на фронті: Покровський напрямок залишається найгарячішим

ПОДІЇ

росія обов’язково буде переходити на реактивні дрони – Федоров

ПОДІЇ

Трамп прокоментував чутки про зустріч із Сі Цзіньпіном

ПОЛІТИКА

Вашингтон попередив Пекін: купівля нафти в рф матиме наслідки

ВАЖЛИВО

Україна офіційно запроваджує санкції проти тіньового флоту рф

ВАЖЛИВО

На фронті відбулося 89 боєзіткнень, найгарячіше на Покровському напрямку – Генштаб

ВІЙНА

Зеленський про ніч масованої російської атаки на Київ

ВЛАДА

В Раді може не вистачити голосів за новий Закон про САП та НАБУ

ВАЖЛИВО

Литва посилює ППО біля Білорусі після нового інциденту з дроном

ПОДІЇ

Понад 150 бойових зіткнень за добу: карти від Генштабу

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"