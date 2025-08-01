Військові на передовій отримали розвідувально-ударні комплекси від Луганської ОВА

Начальник Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Олексій Харченко відвідав українських військових та передав їм високотехнологічне обладнання – два безпілотні авіаційні комплекси розвідувально-ударного типу, а також мобільну платформу для технічного обслуговування та управління цими дронами. Про це повідомлено на офіційному сайті Луганської ОВА.

Ці сучасні системи дозволяють не лише оперативно виявляти переміщення ворожих сил, а й здійснювати корекцію вогню по їхніх позиціях, а за потреби – знищувати визначені цілі.

Важлива допомога в збережені життя наших бійців

За словами очільника області, адміністрація не припиняє надавати допомогу різним підрозділам Сил оборони України.

📢 «Ми продовжуємо систематично підтримувати різні підрозділи Сил оборони України. Ситуація на лінії бойового зіткнення непроста. Тому будь-який запит від військових має вирішуватися якомога швидше», — зазначив очільник ОВА у коментарі під час передачі обладнання.

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☝️ Луганська ОВА вже тривалий час забезпечує українських захисників необхідними ресурсами. Це стосується як технічних засобів, так і логістичних рішень, які сприяють зміцненню обороноздатності на ключових ділянках фронту.

📌 Нагадаємо, що Луганська обласна військова адміністрація систематично допомагає українським військовим, які боронять східні рубежі країни. Кожна така ініціатива спрямована на якнайшвидше повернення Луганщини під контроль України.

👉 Також раніше стало відомо, що за результатами моніторингу стану довкілля на 31 липня 2025 року, фахівці Державної екологічної інспекції Луганської області зафіксували масштабні екологічні збитки, що були завдані внаслідок російської збройної агресії.