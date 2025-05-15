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Українська розвідка вперше представила бойові морські дрони Magura

Денис Молотов
Денис Молотов

У четвер, 15 травня, в Києві відбулась перша публічна презентація морських безпілотників Magura. Вони активно використовуються українськими силами проти російського флоту. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

📢 «Морські дрони Magura – новітня технологічна зброя, завдяки якій бійці спецпідрозділу ГУР Group 13 зуміли перевернути ситуацію в Чорному морі на користь України», — йдеться в офіційній заяві ГУР МОУ.

Під час заходу було представлено кілька моделей дронів:

  • ударний дрон Magura V5;
  • багатоцільову платформу Magura V6P;
  • дрон Magura V7, озброєний ракетами AIM-9 Sidewinder, що вперше в історії знищив бойовий літак;
  • модифікацію Magura V7 із кулеметним модулем.

☝️ Представники ГУР зазначили, що за останні два роки різні варіанти Magura вразили 17 цілей рф на морі та в повітрі, з яких 15 було повністю знищено. Серед них:

  • два гелікоптери Мі-8;
  • два винищувачі Су-30;
  • великі кораблі Чорноморського флоту рфСєрґєй Котов, Івановєц, Цезарь Куніков та інші судна.

💰 Сумарні втрати агресора внаслідок цих атак українська розвідка оцінює у понад 500 мільйонів доларів США.

📢 «Сучасна Magura проти понад стометрового російського корабля – це реінкарнація відомої історії, відомого образу – притчі про Давида і Голіафа. Тож сьогодні ви бачите українського Давида в особі Магури спецпідрозділу Group 13 і російського так собі “голіафа”, який тоне і падає», — заявив представник ГУР Андрій Юсов.

💢 Крім того, раніше керівник ГУР Кирило Буданов повідомляв, що саме дрони Magura з ракетами AIM-9 Sidewinder стали вирішальним інструментом у знищенні двох винищувачів Су-30 над Чорним морем. Йдеться про використання ракет з інфрачервоним наведенням класу “повітря-повітря”, що стало унікальним випадком в історії військової техніки.

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