Відновлено роботу державних реєстрів Мін’юсту

Функціонування державних реєстрів, що перебувають у підпорядкуванні Міністерства юстиції, було відновлено після масштабної кібератаки, організованої росіянами. Пресслужба відомства повідомила про це у понеділок, 20 січня.

Наразі вже відновлено роботу ключових реєстрів, серед яких :

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно; Державний реєстр обтяжень рухомого майна; Автоматизована система виконавчого провадження; Електронний реєстр апостилів; Єдиний реєстр засуджених та осіб, узятих під варту; Автоматизована система “Банкрутство та неплатоспроможність”; Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано закон Про очищення влади.



Проте наразі триває процес актуалізації даних. У зв’язку з цим доступ нотаріусів і державних реєстраторів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно тимчасово обмежений. Також уносяться актуалізовані дані про обтяження, здійснені державними та приватними виконавцями.

Водночас поступово відновлюється обмін інформацією між реєстрами та державними органами, які використовують ці дані у своїй роботі. Це стосується ДПС, МВС, ДМС, ПФУ, Мінцифри, Держгеокадастру, ДПСУ та інших установ.

Як повідомили в Міністерстві юстиції, найближчим часом на порталі та в застосунку “Дія” буде відновлено доступ до онлайн-послуг, які пов’язані з цими реєстрами.

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністр юстиції Ольга Стефанішина зазначила, що російська атака не досягла поставленої мети.

📢 «Ми крок за кроком відновили ключові реєстри для нотаріусів, потім ДРАЦС, ЄДР, і ось завершено роботу з відновлення останньої частини реєстрів. Фінальний крок – актуалізація даних, внесених за час відновлення, чим уже займаються фахівці виконавчої служби та приватні виконавці. Ще раз наголошу, дані українців не були втрачені», – наголосила Стефанішина.

Для запобігання подібним інцидентам у майбутньому Мін’юст запроваджує низку системних заходів. Так, припинено співпрацю з керівником ДП “Національні інформаційні системи” Олексієм Бережним. Наразі триває кримінальне провадження, відкрите одразу після атаки, а також службове розслідування. Вперше було проведено аудит НАІС.

📢 «Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №11290. Це важливий крок. Буде створено професійну мережу фахівців з кібербезпеки в усіх державних установах, де обробляють важливі дані українців. Це буде частина того самого “Пентагону для державних реєстрів”. Але, це лише частина плану з посилення», – зазначено у повідомленні.

☝️ Нагадаємо, що 19 грудня Україна зазнала наймасштабнішої кібератаки на державні реєстри. За попередніми оцінками, повне відновлення мало зайняти близько двох тижнів. Уже 30 грудня було відновлено перші реєстри, а 10 січня запрацювали всі основні сервіси порталу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР).

👉 Також Уряд України ухвалив рішення продовжити на один місяць дію бронювань, які залишалися чинними станом на 19 грудня 2024 року. Причиною такого кроку стали наслідки кібератак, що вплинули на функціонування кількох державних реєстрів.