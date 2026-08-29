Влада відреагувала на вибухи та детонацію біля Житомирської траси

У п’ятницю ввечері, 28 серпня, російські війська завдали удару по складських приміщеннях у Бучанському районі Київської області, розташованих неподалік Житомирської траси. Внаслідок влучання спалахнула пожежа, яка переросла у детонацію. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

Очільник уряду наголосив, що уражені об’єкти могли бути не просто складами. За його словами, оперативні доповіді щодо надзвичайної події вже надали міністр внутрішніх справ та керівник ДСНС України.

📢 «Трасу Київ-Чоп тимчасово перекрито. На місці працюють поліцейські, рятувальники, вибухотехніки та всі екстрені служби. Вживаються невідкладні заходи для захисту та порятунку людей, за потреби – їх евакуації», — зазначив Сергій Корецький.

Жорстка реакція уряду на безпекові прорахунки

Прем’єр-міністр підкреслив, що для локалізації наслідків надзвичайної події задіяли всі необхідні сили та ресурси.

Водночас посадовець різко розкритикував повторення безпекових помилок, провівши паралелі з нещодавніми трагічними подіями у прилеглих районах області.

📢 «Можна констатувати факт, що жахлива трагедія у Вишневому не стала уроком. На пʼятому році повномасштабного вторгнення робити одні і ті самі помилки — це злочинна недбалість. І всі винні, без винятків, мають понести суворе покарання, щоб такі ситуації більше не повторювалися», — заявив глава уряду.

Друга доба безперервних атак на столичний регіон

Окупанти завдають ударів по території Київської області вже другу добу поспіль.

Під ворожим прицілом перебувають великі логістичні хаби, складські бази, приватні житлові будинки та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

📌 Третина з 242 боїв на фронті минулої доби прийшлася на три напрямки – Покровський, Костянтинівський та Гуляйпільський, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні 29 серпня.