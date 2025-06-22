Вашингтон обговорював резолюцію ООН із росією без відома союзників — ЗМІ

Адміністрація США в лютому 2025 року вела переговори з росією щодо власного проєкту резолюції ООН. Її Штати планували подати напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення рф в Україну. Про це повідомило французьке видання Le Monde, посилаючись на джерела у дипломатичних колах.

У цей період українська сторона вже підготувала свій варіант документа, в якому йшлося про засудження російської агресії та вимогу повного виведення військ рф з території України. Занепокоєні можливою втратою міжнародної підтримки Києва на тлі ескалації в секторі Газа, окремі європейські держави пропонували Києву пом’якшити формулювання для досягнення ширшого консенсусу в Генеральній Асамблеї.

Однак, як зазначає Le Monde, 21 лютого тимчасова повірена у справах США при ООН Дороті Ші повідомила постійним представникам Франції та Великої Британії, що Сполучені Штати хочуть, аби Україна відкликала свій проєкт резолюції. Вашингтон планував просувати альтернативний текст — і очікував підтримки з боку європейських союзників.

❗ Згодом з’ясувалося, що проєкт резолюції США обговорювався з росією без відома інших партнерів. Це викликало дипломатичну напругу. Європейські країни, дізнавшись про такі кроки, провели термінову координаційну нараду. Після цього було вирішено залишити український проєкт без змін. Також було вирішено розділити дипломатичні зусилля між Францією та Великою Британією — як постійними членами Ради Безпеки.

📢 Париж взяв на себе захист української ініціативи в Генеральній Асамблеї, тоді як Лондон — у Раді Безпеки. Французька сторона також внесла поправки до американського проєкту, зокрема вимогу дотримання територіальної цілісності, однак текст був суттєво змінений.

💢 Проєкт резолюції

📅 24 лютого український проєкт резолюції був винесений на голосування — без жодних правок. Попри позицію США та рф, документ був ухвалений. Водночас американська резолюція, яка зазнала суттєвих змін, не отримала підтримки навіть з боку самих США — делегація Сполучених Штатів утрималась під час голосування.

👉 Нагадаємо, ЗМІ в лютому повідомляли, що адміністрація США просила Україну відкликати ініційований нею колективний проєкт резолюції, який засуджує російську війну.

☝️ Також раніше повідомлялось, що диктатор на росії володимир путін заявив, що готовий до переговорів із шостим президентом України Володимиром Зеленським, однак поставив під сумнів його легітимність. Про це він повідомив під час пресконференції з представниками іноземних ЗМІ