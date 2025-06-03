Вівторок, 3 Червня, 2025
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В Узбекистані засудили чоловіка, який воював у складі російської армії проти України

Денис Молотов
Денис Молотов
В Узбекистані засудили чоловіка, який воював у складі російської армії проти України

Суд в Узбекистані виніс вирок 28-річному громадянину країни, який приєднався до російської армії та брав участь у бойових діях проти України. Про це повідомила місцева редакція Радіо Свобода — Радио Аззатык.

На суді обвинувачений заявив, що приїхав до москви торік для участі в бійцівському турнірі. За його словами, його запросили вірменські менеджери, обіцяючи оплатити всі витрати.

📢 «Я прилетів 30 травня, зустрівся з вірменськими менеджерами, але мені сказали, що бій скасовано і я повинен повернути гроші. У мене не було коштів, і вони забрали мій паспорт», — пояснив він суду.

Зі слів підсудного, він раніше займався змішаними єдиноборствами, а тому сподівався виграти поєдинок і розрахуватися з боргами. Після провалу планів чоловік натрапив в інтернеті на оголошення міноборони рф та вирішив підписати контракт на рік. Злочинець розраховував на швидкий “заробіток”.

🪖 Спочатку йому нібито пообіцяли, що він займатиметься ремонтом техніки, але вже в серпні після підготовки під Ростовом і в окупованому Луганську його відправили на фронт.

💥 Під час однієї з атак дрон влучив у військову машину, в якій він перебував. Внаслідок осколкового поранення загарбник втратив око.

Після поранення він звертався до посольства Узбекистану в москві з проханням допомогти повернутись додому, однак дипломатичне відомство відмовило йому.

💸 За словами чоловіка, йому вдалося виїхати з росії лише після того, як він купив через інтернет міграційну карту за 50 тисяч рублів.

⚖️ У суді йому інкримінували участь у бойових діях за гроші в складі іноземної армії. Відповідно до статті про найманство, суд призначив йому покарання у вигляді обмеження волі на строк 4 роки, 1 місяць і 20 днів.

☝️ Також нагадаємо, що Російський диктатор володимир путін публічно визнав присутність військовослужбовців КНДР на боці російської армії у війні проти України.

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