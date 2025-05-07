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В Україні змінили алгоритм проходження військово-лікарської комісії

Денис Молотов
Денис Молотов
В Україні змінили алгоритм проходження військово-лікарської комісії

Кабінет міністрів України ухвалив зміни до порядку проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Відтепер електронне направлення на ВЛК можна згенерувати без електронного підпису керівника територіального центру комплектування (ТЦК). Відповідну постанову №560 оновлено 7 травня, про що повідомило Міністерство оборони.

☝️ До цього часу направлення створювалися в мобільному застосунку «Резерв+», але обов’язково потребували цифрового підпису посадової особи ТЦК.

📢 «Кабінет міністрів ухвалив зміни в постанову № 560, які змінюють алгоритм проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Раніше електронні направлення генерувалися в застосунку Резерв+, а потім накладався електронний підпис керівника ТЦК», — зазначили в повідомленні Міноборони.

🔹 Зміни мають на меті оптимізувати роботу системи ВЛК і посилити права громадян, зокрема осіб з інвалідністю. Відтепер ТЦК не має права зобов’язувати людей з інвалідністю проходити комісію — це дозволяється лише добровільно, наприклад, у разі бажання служити за контрактом.

🔹 Окремо уряд уточнив перелік документів, що підтверджують право на відстрочку для жінок і чоловіків, які виховують трьох і більше дітей до 18 років.

📢 «Зміни, які внесені у постанови, важливі. Вони допоможуть оптимізувати та прискорити проходження ВЛК. Так люди зможуть заощадити свій час, а працівники ТЦК – зменшити кількість адміністративної роботи», — наголосила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

☝️ За даними Офісу омбудсмена, лише торік туди надійшло 1560 скарг від громадян, які вказували, що їхні права порушувалися представниками ТЦК.

Також раніше повідомлялось, що З 1 квітня всі висновки військово-лікарських комісій (ВЛК) оформлюються в електронному форматі.

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