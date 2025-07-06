В Україні різко зросла кількість постраждалих дітей – ЮНІСЕФ

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні оприлюднила оновлену статистику. Вона свідчить про стрімке та тривожне зростання кількості дітей-жертв в умовах збройного конфлікту. Як повідомляє Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) у суботу, 5 липня, у період з 1 березня по 31 травня 2025 року в Україні загинули або отримали поранення щонайменше 222 дитини. Це майже втричі перевищує аналогічний показник попереднього кварталу, коли було зафіксовано 73 випадки загибелі або поранення дітей.

Найбільш тривожним виявився квітень 2025 року, коли кількість дитячих жертв досягла рекордних 97. Це найвищий щомісячний показник, починаючи з червня 2022 року.

☝️ Особливо складною залишається ситуація в північно-східних і східних регіонах України, де інтенсивні бойові дії спричиняють нові хвилі внутрішнього переміщення. Це призводить до зростання гуманітарних потреб – від необхідності в грошовій підтримці до доступу до медичних, соціальних і психологічних послуг.

📢 «Знищення та пошкодження медичних закладів, шкіл, мереж водопостачання і електропостачання, а також відсутність безпечних місць для ігор мають серйозний вплив на життя дітей сьогодні і в майбутньому. Водночас активні бойові дії у північно-східних та східних регіонах країни призводять до масових хвиль внутрішнього переміщення населення і зростання гуманітарних потреб, включно з необхідністю грошової допомоги, предметів першої необхідності та підтримки у сфері психічного здоров’я, психосоціальної допомоги і ширшої підтримки дітей», – йдеться в заяві ЮНІСЕФ.

ЮНІСЕФ також акцентував на новому небезпечному тренді: дедалі частіше дітей залучають до військових дій через інтернет-платформи. Зокрема, неповнолітні стають жертвами маніпуляцій, виконуючи завдання на кшталт збору розвідданих, здійснення диверсій або атак на військові об’єкти.

📢 «Йдеться про використання підлітків як виконавців диверсій чи розвідників під впливом онлайн-каналів. Унаслідок таких дій загинули щонайменше двоє хлопців, один був поранений», – повідомляє Моніторингова місія ООН.

Правоохоронні органи зафіксували 103 випадки затримання дітей, з яких 91 хлопець та 12 дівчат. Наразі щонайменше семеро з них утримуються у місцях позбавлення волі, що, на думку міжнародних експертів, порушує базові стандарти захисту дітей у конфліктних зонах.

📢 «Кожен аспект життя українських дітей нині перебуває під загрозою – безпека, здоров’я, доступ до освіти та психосоціального благополуччя. Ситуація досягла критичної точки», – наголосила Регіна Де Домінічіс, регіональний директор ЮНІСЕФ у Європі та Центральній Азії.

У ЮНІСЕФ також наголосили, що розглядати неповнолітніх, які були втягнуті у воєнні дії, необхідно виключно як жертв, а не правопорушників. Організація наполягає на необхідності запровадження програм, які надають дітям доступ до правосуддя, що враховує їхній вік, а також реабілітаційної допомоги та соціального супроводу.