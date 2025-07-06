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В Україні різко зросла кількість постраждалих дітей – ЮНІСЕФ

Денис Молотов
Денис Молотов
В Україні різко зросла кількість постраждалих дітей – ЮНІСЕФ

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні оприлюднила оновлену статистику. Вона свідчить про стрімке та тривожне зростання кількості дітей-жертв в умовах збройного конфлікту. Як повідомляє Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) у суботу, 5 липня, у період з 1 березня по 31 травня 2025 року в Україні загинули або отримали поранення щонайменше 222 дитини. Це майже втричі перевищує аналогічний показник попереднього кварталу, коли було зафіксовано 73 випадки загибелі або поранення дітей.

В Україні різко зросла кількість постраждалих дітей – ЮНІСЕФНайбільш тривожним виявився квітень 2025 року, коли кількість дитячих жертв досягла рекордних 97. Це найвищий щомісячний показник, починаючи з червня 2022 року.

☝️ Особливо складною залишається ситуація в північно-східних і східних регіонах України, де інтенсивні бойові дії спричиняють нові хвилі внутрішнього переміщення. Це призводить до зростання гуманітарних потреб – від необхідності в грошовій підтримці до доступу до медичних, соціальних і психологічних послуг.

📢 «Знищення та пошкодження медичних закладів, шкіл, мереж водопостачання і електропостачання, а також відсутність безпечних місць для ігор мають серйозний вплив на життя дітей сьогодні і в майбутньому. Водночас активні бойові дії у північно-східних та східних регіонах країни призводять до масових хвиль внутрішнього переміщення населення і зростання гуманітарних потреб, включно з необхідністю грошової допомоги, предметів першої необхідності та підтримки у сфері психічного здоров’я, психосоціальної допомоги і ширшої підтримки дітей», – йдеться в заяві ЮНІСЕФ.

ЮНІСЕФ також акцентував на новому небезпечному тренді: дедалі частіше дітей залучають до військових дій через інтернет-платформи. Зокрема, неповнолітні стають жертвами маніпуляцій, виконуючи завдання на кшталт збору розвідданих, здійснення диверсій або атак на військові об’єкти.

📢 «Йдеться про використання підлітків як виконавців диверсій чи розвідників під впливом онлайн-каналів. Унаслідок таких дій загинули щонайменше двоє хлопців, один був поранений», – повідомляє Моніторингова місія ООН.

Правоохоронні органи зафіксували 103 випадки затримання дітей, з яких 91 хлопець та 12 дівчат. Наразі щонайменше семеро з них утримуються у місцях позбавлення волі, що, на думку міжнародних експертів, порушує базові стандарти захисту дітей у конфліктних зонах.

📢 «Кожен аспект життя українських дітей нині перебуває під загрозою – безпека, здоров’я, доступ до освіти та психосоціального благополуччя. Ситуація досягла критичної точки», – наголосила Регіна Де Домінічіс, регіональний директор ЮНІСЕФ у Європі та Центральній Азії.

У ЮНІСЕФ також наголосили, що розглядати неповнолітніх, які були втягнуті у воєнні дії, необхідно виключно як жертв, а не правопорушників. Організація наполягає на необхідності запровадження програм, які надають дітям доступ до правосуддя, що враховує їхній вік, а також реабілітаційної допомоги та соціального супроводу.

 

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