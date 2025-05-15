В Україні різко здорожчали свинина та борщовий набір

У квітні 2025 року в Україні зафіксовано зростання вартості борщового набору, свинини та молочних продуктів, водночас деякі овочі і яйця навпаки подешевшали. Такі дані оприлюднив Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ) у своєму щомісячному ціновому моніторингу.
📊 Індекс борщу зріс на 19% — до 222 грн за набір на 3 літри води, що на 52% більше, ніж у квітні минулого року.
📈 Овочі борщового набору суттєво здорожчали:
- Цибуля ріпчаста — до 29,9 грн/кг (+82% до березня, +91% до торішнього рівня);
- Буряк — 46,9 грн/кг (+60% за місяць, +121% за рік);
- Капуста — 72,5 грн/кг (+42% та +437% відповідно);
- Морква — 49,9 грн/кг (+14% до березня, +342% до квітня 2024-го).
Аналітики зазначають, що основна причина — сезонне зменшення запасів і дефіцит пропозиції. Ціни залишатимуться високими щонайменше до літа.
🟡 Картопля демонструвала змішану динаміку:
- Стара — знизилася на 2%, до 34,4 грн/кг (+35% р/р);
- Молода — коштує від 80 до 130 грн/кг, але зниження цін очікується з середини червня.
🥩 На м’ясному ринку найбільше подорожчала свинина
Свинячий ошийок зріс у ціні на 20%, до 330 грн/кг (+39% за рік). Причина — скорочення внутрішньої пропозиції через зменшення поголів’я свиней на 11% і забійної маси — на 9% у першому кварталі року.
Інші м’ясні продукти:
- Яловичина — 317 грн/кг (+6% до березня, +14% р/р);
- Куряче філе — 200 грн/кг (+5% і +29%);
- Курячі стегна — подешевшали до 120 грн/кг (-4% до березня, +8% р/р).
🥛 Молочна продукція була стабільною, з коливанням у межах 1–6%, але порівняно з минулим роком ціни зросли суттєво:
- Вершкове масло — 124 грн за 180 г (+2% за місяць, +73% за рік);
- Вершки 10% — 35,4 грн за 200 г (+6% та +40%);
- Сир «Голландський» — 624 грн/кг (+3% та +38%).
🍚 Бакалія також подорожчала частково:
- Соняшникова олія — 76,1 грн за 850 мл (+2% до березня, +30% р/р);
- Рис — залишився стабільним — 50,1 грн/кг (на 13% дешевше, ніж рік тому).
🥚 Яйця та тепличні овочі навпаки подешевшали:
- Яйця С1 — 72,3 грн за десяток (-5% до березня, але +50% до минулого року). Експерти прогнозують подальше здешевлення;
- Огірки — 53,5 грн/кг (-31% до березня, -14% р/р);
- Помідори — 99,5 грн/кг (-21% і -7% відповідно).
📉 Така динаміка цін на продукти, за оцінками УКАБ, пов’язана зі зростанням внутрішньої пропозиції тепличної продукції та стабільним рівнем імпорту. У найближчі тижні аналітики очікують ще на 5–10% зниження цін на огірки.
☝️ Також нагадаємо, що у четвер, 15 травня, шостий президент України Володимир Зеленський звернувся до українців із привітанням з нагоди Дня вишиванки та Міжнародного дня сімʼї.