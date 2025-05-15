В Україні різко здорожчали свинина та борщовий набір

У квітні 2025 року в Україні зафіксовано зростання вартості борщового набору, свинини та молочних продуктів, водночас деякі овочі і яйця навпаки подешевшали. Такі дані оприлюднив Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ) у своєму щомісячному ціновому моніторингу.

📊 Індекс борщу зріс на 19% — до 222 грн за набір на 3 літри води, що на 52% більше, ніж у квітні минулого року.

📈 Овочі борщового набору суттєво здорожчали:

Цибуля ріпчаста — до 29,9 грн/кг (+82% до березня, +91% до торішнього рівня);

Буряк — 46,9 грн/кг (+60% за місяць, +121% за рік);

Капуста — 72,5 грн/кг (+42% та +437% відповідно);

Морква — 49,9 грн/кг (+14% до березня, +342% до квітня 2024-го).

Аналітики зазначають, що основна причина — сезонне зменшення запасів і дефіцит пропозиції. Ціни залишатимуться високими щонайменше до літа.

🟡 Картопля демонструвала змішану динаміку:

Стара — знизилася на 2%, до 34,4 грн/кг (+35% р/р);

Молода — коштує від 80 до 130 грн/кг, але зниження цін очікується з середини червня.

🥩 На м’ясному ринку найбільше подорожчала свинина

Свинячий ошийок зріс у ціні на 20%, до 330 грн/кг (+39% за рік). Причина — скорочення внутрішньої пропозиції через зменшення поголів’я свиней на 11% і забійної маси — на 9% у першому кварталі року.

Інші м’ясні продукти:

Яловичина — 317 грн/кг (+6% до березня, +14% р/р);

Куряче філе — 200 грн/кг (+5% і +29%);

Курячі стегна — подешевшали до 120 грн/кг (-4% до березня, +8% р/р).

🥛 Молочна продукція була стабільною, з коливанням у межах 1–6%, але порівняно з минулим роком ціни зросли суттєво:

Вершкове масло — 124 грн за 180 г (+2% за місяць, +73% за рік);

Вершки 10% — 35,4 грн за 200 г (+6% та +40%);

Сир «Голландський» — 624 грн/кг (+3% та +38%).

🍚 Бакалія також подорожчала частково:

Соняшникова олія — 76,1 грн за 850 мл (+2% до березня, +30% р/р);

Рис — залишився стабільним — 50,1 грн/кг (на 13% дешевше, ніж рік тому).

🥚 Яйця та тепличні овочі навпаки подешевшали:

Яйця С1 — 72,3 грн за десяток (-5% до березня, але +50% до минулого року). Експерти прогнозують подальше здешевлення;

Огірки — 53,5 грн/кг (-31% до березня, -14% р/р);

Помідори — 99,5 грн/кг (-21% і -7% відповідно).

📉 Така динаміка цін на продукти, за оцінками УКАБ, пов’язана зі зростанням внутрішньої пропозиції тепличної продукції та стабільним рівнем імпорту. У найближчі тижні аналітики очікують ще на 5–10% зниження цін на огірки.

☝️ Також нагадаємо, що у четвер, 15 травня, шостий президент України Володимир Зеленський звернувся до українців із привітанням з нагоди Дня вишиванки та Міжнародного дня сімʼї.