В Раді може не вистачити голосів за новий Закон про САП та НАБУ

Значна кількість народних депутатів із фракції «Слуга народу» висловлює небажання підтримати новий законопроєкт шостого президента України Володимира Зеленського, спрямований на відновлення незалежності Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Про це пише британське видання Financial Times у публікації від 27 липня, посилаючись на трьох обізнаних співрозмовників, наближених до глави держави.

За інформацією джерел, до 70 депутатів провладної партії наразі не готові підтримати ініціативу. Основна причина — побоювання, що антикорупційні органи, отримавши назад повноваження, можуть почати спрямоване переслідування самих парламентарів. Особливо тих, хто був дотичний до ухвалення попереднього, скандального закону, що обмежив незалежність НАБУ і САП.

📢 «Люди бояться бути несправедливо переслідуваними у наслідок помсти», — цитує FT одного з топменеджерів фракції «Слуга народу».

За інформацією журналістів, невпевненість депутатів посилилась після інтерв’ю очільника САП Олександра Клименка для Суспільного, яке з’явилося 25 липня. У ньому антикорупційний прокурор зазначив, що його відомство вже займається аналізом усіх обставин ухвалення суперечливого закону.

📢 «Ми проаналізуємо всі ситуації, події, заяви, всі звинувачення, претензії проти нас. Аж до молекул», — заявив Клименко. «Ми відтворимо хронологію подій секунду за секундою та надамо аналіз усього цього».

Згодом, у коментарі Financial Times, він уточнив позицію САП, наголосивши: «Тільки люди, причетні до корупційних схем, мають підстави боятися НАБУ та САП. Ми ніколи не займалися політичними переслідуваннями».

Видання також повідомляє: всередині парламентської фракції нині активно обговорюється сценарій, за якого низка депутатів можуть добровільно скласти мандати, щоби уникнути голосування за нову ініціативу. Такі заяви прозвучали від декількох парламентарів, однак остаточних рішень поки що немає.

Криза “монобільшості”?

Криза всередині монобільшості розгортається на тлі тиску з боку західних партнерів України, а також активного спротиву громадських організацій. Їхні претензії стосуються закону, ухваленого Верховною Радою 22 липня. Тоді парламентарі затвердили проєкт №12414 у другому читанні, що фактично зробив НАБУ і САП залежними від генерального прокурора.

Після хвилі протестів, а також занепокоєння з боку міжнародних партнерів, Зеленський 24 липня вніс новий законопроєкт. Він має відновити повноваження антикорупційних органів. Однак тепер під загрозою опинилося саме голосування — через внутрішній спротив частини фракції.

Цей конфлікт, на думку спостерігачів, може мати серйозні наслідки як для внутрішньої стабільності «Слуги народу», так і для міжнародного іміджу України у сфері боротьби з корупцією.