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Викрито колаборанта, який співпрацює з окупантами на Луганщині з 2014 року

Денис Молотов
Денис Молотов
Викрито колаборанта, який співпрацює з окупантами на Луганщині з 2014 року

Служба безпеки України (СБУ) оголосила підозру колаборанту Павлу Муратову, який ще з початку російської окупації Луганської області активно підтримує та співпрацює з агресором. Наразі він очолює так звану «рахункову палату лнр», яка займається інтеграцією окупованих територій до бюджетної системи російської федерації. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Фігурант є уродженцем Алчевська та колишнім працівником банківської системи. З початку окупації окремих районів Луганщини Муратов почав співпрацювати з окупаційною владою. Спочатку він обіймав посаду заступника голови адміністрації в Лутугиному, згодом кілька років керував апаратом так званої «народної ради лнр».

У вересні 2023 року зрадник став «депутатом» у псевдопарламенті «лнр» від провладної російської партії «єдіная росія».

Наприкінці того ж року його призначили головою «рахункової палати лнр», яка контролює використання російських бюджетних коштів, спрямованих на фінансування окупаційних «органів влади» на Луганщині.

Колаборанту Муратову інкримінують колабораційну діяльність за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Викрито колаборанта, який співпрацює з окупантами на Луганщині з 2014 року

Досудове розслідування здійснюється Головним управлінням СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що за матеріалами Служби безпеки України (СБУ) суд ухвалив вирок мешканці Біловодська, яка у перші тижні окупації добровільно перейшла на бік російських загарбників. У березні 2022 року жінка отримала посаду в незаконно створеній «прокуратурі Біловодського району генеральної прокуратури лнр».

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