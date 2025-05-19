Вівторок, 20 Травня, 2025
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В Австрії не виключають участі у потенційній миротворчій місії в Україні

Денис Молотов
Денис Молотов
В Австрії не виключають участі у потенційній миротворчій місії в Україні

Австрія може взяти участь у ймовірній миротворчій операції в Україні, якщо буде відповідний мандат. Про це заявила міністерка оборони Клаудіа Таннер в інтерв’ю німецькому виданню Die Welt.

📢 «У конкретному випадку миротворчої місії в Україні це залежатиме від точного характеру мандату. Які можливості можуть виникнути для нашого розгортання та чи взагалі потрібна наша участь. Але я не виключаю, що ми будемо брати участь у миротворчій діяльності в Україні, якщо до цього дійде», — сказала очільниця австрійського оборонного відомства.

Вона підкреслила, що за понад шістдесят років участі в міжнародних місіях збройні сили Австрії неодноразово демонстрували свою спроможність діяти ефективно та злагоджено.

Разом із тим, Таннер уточнила, що наразі Австрія не входить до складу так званої «коаліції охочих». Наразі, ця коаліція лідерів ЄС, розглядала умови щодо можливої військової присутності в Україні.

📢 «Ми підтримуємо Україну фінансово та гуманітарно. І, звісно, ми були б готові допомогти надати підтримку. Відповідно до статті 42.7 партнеру по ЄС, на якого здійснено напад», — додала вона.

📌 Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і прем’єрка Італії Джорджа Мелоні заявляли, що на сьогодні не йдеться про розміщення європейських військових контингентів в Україні. Вони зазначили, що основний фокус зусиль зосереджено на досягненні деескалації конфлікту.

📌 Також міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заперечив можливість відправки польських військових на українську територію.

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