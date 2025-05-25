Урядові літаки на росії масово залишили москву після атаки дронів

У ніч на неділю, 25 травня, москва зазнала чергової атаки безпілотників. Одночасно з цим десятки російських літаків — зокрема урядових і військових — були підняті в повітря або залишили повітряний простір столиці. Про це повідомляють інформаційні Telegram-канали.

Спершу стало відомо про щонайменше 10 військових бортів, які злетіли з московських аеродромів. Згодом з’явилася інформація, що дев’ять російських урядових літаків рушили на схід. Деякі з них приземлилися у Самарі та Казані.

📢 «У цих літаках могло вистачити місця для евакуації всього складу уряду російської федерації», — зазначають джерела.

Частина бортів під час польоту вимкнула транспондери, що унеможливлює їхнє відстеження через загальнодоступні авіаційні ресурси.

Одночасно з цим у соцмережах поширюються повідомлення про серію вибухів у районі аеродрому у Твері, що розташована приблизно за 160 км від москви.

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☝️Нагадаємо, що ввечері в суботу у кількох аеропортах російської столиці було оголошено режим «ковьор» — це авіаційна процедура, що передбачає обмеження або повну зупинку повітряного руху. Причиною стала нова хвиля атак дронів.

📌 У москві вже кілька днів поспіль частково обмежено авіарейси через регулярні загрози з повітря. Російська влада продовжує стверджувати, що безпілотники були нібито збиті силами ППО.

👉 Також раніше стало відомо, що У Тульській області на росії дрони атакували хімічне підприємство Азот, що розташоване в місті Новомосковськ. Удар припав по об’єкту, який має стратегічне значення для військово-промислового комплексу рф.