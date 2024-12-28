Субота, 28 Грудня, 2024
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Уряд України підтримав звільнення очільників двох областей

Денис Молотов
Денис Молотов
Кабмін підтримав звільнення очільників двох областей

Уряд України ухвалив рішення про звільнення керівників Київської та Полтавської обласних державних адміністрацій. Відповідні проєкти указів президента були затверджені на засіданні Кабміну. Про це повідомила пресслужба уряду в суботу, 28 грудня.

Згідно з офіційним повідомленням, Кабінет Міністрів підтримав звільнення:

      • Руслана Кравченка з посади голови Київської обласної державної адміністрації;
      • Філіпа Проніна з посади голови Полтавської обласної державної адміністрації.

Руслан Кравченко обіймав посаду голови Київської ОВА з квітня 2023 року. До цього він працював керівником Бучанської окружної прокуратури Київської області.

Філіп Пронін був призначений головою Полтавської ОВА 10 жовтня 2023 року за указом шостого президента України Володимира Зеленського. Раніше Пронін займав посаду заступника голови Національного агентства з управління активами (АРМА).

У листопаді Кабінет Міністрів уже погодив призначення нових голів Волинської та Закарпатської ОДА. Тоді відповідні посади зайняли Іван Рудницький та Мирослав Білецький.

☝️ Нагадаємо, що Уряд України ухвалив рішення продовжити на один місяць дію бронювань, які залишалися чинними станом на 19 грудня 2024 року. Причиною такого кроку стали наслідки кібератак, що вплинули на функціонування кількох державних реєстрів.

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