Четвер, 26 Грудня, 2024
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ЗСУ вдарили по військово-промисловому об’єкту в рф

Денис Молотов
Денис Молотов
ЗСУ вдарили по військово-промисловому об'єкту в рф

Українські Повітряні сили завдали високоточного удару по об’єкту військово-промислового комплексу в місті Кам’янськ-Шахтинський Ростовської області російської федерації. Про це 26 грудня повідомив Стратком Збройних сил України (ЗСУ).

📢 «рф використовувала це підприємство для виробництва твердого ракетного палива для балістичних ракет, які застосовуються для ураження об’єктів української цивільної інфраструктури, таких як лікарні, житлові будинки та електростанції», – йдеться у повідомленні.

У Страткомі також зазначили, що цей удар є частиною масштабної кампанії, спрямованої на послаблення можливостей російської армії здійснювати терористичні атаки на мирне населення України.

📢 «Збройні сили України оперативно реагуватимуть на будь-яку загрозу українському народу», – наголосили українські військові.

Хоча конкретне підприємство Стратком ЗСУ не назвав, у російському міноборони раніше заявляли про атаку на Комбінат Кам’янський. За їхніми словами, по об’єкту було завдано ударів ракетами ATACMS та Storm Shadow.

ЗСУ вдарили по військово-промисловому об'єкту в рф

☝️ Також нагадаємо, на території росії сталося знищення складу, де зберігалися компоненти для дронів Shahed-136. Завдані втрати російським окупантам оцінили у 16 мільйонів доларів. Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України у понеділок, 23 грудня.

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