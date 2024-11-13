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ЕКОНОМІКА

Грант у $1,35 млрд від США отримала Україна

Денис Молотов
Денис Молотов
Грант у $1,35 млрд від США отримала Україна

Україна отримала грант від Сполучених Штатів Америки (США) у розмірі $1,35 млрд. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на своїй сторінці у Telegram у середу, 13 листопада.

📢 «Уряд США спрямував фінансування через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та в координації з Міністерством фінансів США, Державним департаментом США», – зазначив прем’єр-міністр.

Шмигаль підкреслив, що ці кошти будуть використані на найважливіші гуманітарні та соціальні проєкти.

Тим часом Міністерство фінансів додало, що загальна бюджетна підтримка від США у 2024 році становитиме 7,8 млрд доларів. З них вже надано 5,2 млрд доларів. Крім того, з лютого 2022 року пряма фінансова допомога США досягла 28,2 млрд доларів. Це являється найбільшою фінансовою підтримкою серед усіх міжнародних партнерів України.

☝️ Нагадаємо, Світовий банк також оголосив про надання Україні 750 млн доларів у межах проєкту «Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління» (SURGE).

📌 Раніше було повідомлено, що США терміново направлять Україні понад 500 ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони (ППО) Patriot та NASAMS. Очікується, що ракети надійдуть протягом найближчих тижнів і допоможуть задовольнити потреби української протиповітряної оборони (ППО) до кінця цього року.

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