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Україна вже отримала $4.8 млрд за програмою PEACE від Світового Банку

Денис Молотов
Денис Молотов
Україна вже отримала $4.8 млрд за програмою PEACE від Світового Банку

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що в межах проєкту PEACE Україна отримала фінансування у розмірі 4,8 мільярда доларів від Світового банку.

📢 «Це найбільший в історії банку інвестиційний проєкт, започаткований для підтримки нашої держави в реалізації реформ, соціальної та освітньої сфери, сфери охорони здоров’я, агровиробників, а також проєктів відновлення», – заявив очільник уряду.

За словами прем’єра, протягом повномасштабної війни через механізми Світового банку Україна залучила загалом близько 50 мільярдів доларів. Шмигаль відзначив важливість підтримки від міжнародних партнерів та ключову роль США у фінансуванні:

📢 «Надзвичайно вдячні Сполученим Штатам і партнерам з розвитку, які фінансують допомогу в межах проєкту PEACE. Дякуємо Світовому банку за постійну залученість та активну підтримку ініціатив, які зміцнюють Україну», – наголосив прем’єр-міністр.

Раніше, 8 листопада, Україна уклала грантову угоду зі Світовим банком щодо залучення додаткових 1,37 мільярда доларів у межах проєкту PEACE in Ukraine. Ці кошти будуть спрямовані на фінансування соціальних і гуманітарних потреб країни.

Крім цього, Світовий банк анонсував створення спеціального фонду для України. Очікується, що його розмір становитиме щонайменше 10 мільярдів доларів.

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