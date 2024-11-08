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Світовий Банк оголосив про виділення Україні $750 млн

Денис Молотов
Денис Молотов
Світовий Банк оголосив про виділення Україні $750 млн

Світовий банк оголосив про новий пакет фінансової підтримки для України обсягом 750 мільйонів доларів США. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі в п’ятницю, 8 листопада.

📢 «Кошти будуть надані в межах проєкту Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління (SURGE), який спрямований на підтримку інституційних реформ, необхідних для вступу в Європейський Союз. Частина цієї суми буде виділена з фонду ADVANCE Ukraine, що підтримується урядом Японії», – написав Шмигаль.

За словами прем’єра, реалізація цього проєкту допоможе зміцнити роботу державних інституцій під час війни. Також спростить надання основних державних послуг громадянам в повному обсязі.

Шмигаль також додав, що реформи в межах проєкту передбачають підвищення ефективності управління публічними інвестиціями та державними фінансами. У разі необхідності сума фінансування може бути збільшена.

☝️ Нагадаємо, що раніше цього тижня Україна підписала угоди зі Світовим банком на суму близько 600 мільйонів доларів у межах нової програми, орієнтованої на підтримку малого та середнього бізнесу, зеленого переходу, цифровізації та розширення доступу до міжнародних ринків.

📌 Також стало відомо, що Світовий банк планує створити спеціальний фонд для України, обсяг якого сягатиме щонайменше 10 мільярдів доларів.

📌 Раніше повідомлялось, що російська фінансистка – колишня заступниця та радниця голови Центробанку росії Ксенія Юдаєва, яка перебуває під санкціями, призначена виконавчим директором Міжнародного валютного фонду (МВФ) у справах росії та Сирії.

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