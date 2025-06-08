Україна спростувала фейк про припинення ексгумацій польських поховань на Тернопільщині

У соцмережах Польщі почала ширитися інформація про нібито зупинку Україною пошукових та ексгумаційних робіт. Вони відбувались на місці польських поховань у Тернопільській області. Проте українська влада рішуче це спростувала.

☝️ У суботу, 7 червня, міністр культури та стратегічних комунікацій (МКСК) України Микола Точицький заявив, що поширений лист з його нібито підписом є фейком.

📢 «Ця інформація, яка викладена нібито в листі за моїм підписом, є фейком, спрямованим на підрив історичного конструктивного діалогу між Україною та Польщею», — наголосив Точицький.

✅ За його словами, польові роботи в селі Садове (колишні Пужники) Тернопільської області було успішно завершено ще 10 травня 2025 року. Тоді польська сторона визнала їх важливим історичним та дипломатичним проривом.

📢 «Ми є і залишаємося відданими демократичним і християнським цінностям. І ми будемо надалі гідно вшановувати памʼять українців та поляків», — додав міністр.

Також Точицький закликав польське відомство оперативно зреагувати на дезінформацію:

📢 «Також очікуємо на оперативну реакцію Міністерства культури Польщі, а також мого друга і колеги Міністерки Ганни Врублевської».

📌 Нагадаємо, що на початку травня Міністерство культури та національної спадщини Польщі повідомило про завершення пошукових робіт у селі Пужники. В ході цих робіт було виявлено останки 42 осіб.

☝️ Також раніше стало відомо, що У соцмережах Польщі почала ширитися інформація про нібито зупинку Україною пошукових та ексгумаційних робіт. Вони відбувались на місці польських поховань у Тернопільській області. Проте українська влада рішуче це спростувала.