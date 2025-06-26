Україна повернула військових, які понад три роки були в полоні рф

У четвер, 26 червня, відбувся четвертий обмін полоненими з росією, про що офіційно повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ) та шостий президент України Володимир Зеленський. Захід було реалізовано в межах домовленостей, досягнутих під час переговорів у Стамбулі.

У пресрелізі штабу зазначено:

📢 «Повернуто на Батьківщину групу захисників, віком до 25 років, а також оборонців, що отримали поранення та мають проблеми зі здоров’ям».

Звільнені з неволі військовослужбовці представляють різні підрозділи: ЗСУ, Військово-морські сили, Сухопутні війська, Десантно-штурмові війська, Сили територіальної оборони, а також Нацгвардію та Державну прикордонну службу України.

☝️ Особливістю цього етапу стало звільнення молодих воїнів.

📢 «Специфіка сьогоднішнього етапу обміну — вдалося повернути додому молодих воїнів. Наймолодшому захиснику — 24 роки, і він потрапив у полон під час оборони Маріуполя у квітні 2022 року, у віці 21 року», — наголосили в штабі. Найстаршому зі звільнених — 62 роки.

Крім того, серед повернених — нацгвардійці, які охороняли Чорнобильську АЕС, а також офіцери.

Більшість захисників перебували в полоні понад три роки, а значна частина потрапила в неволю ще під час оборони Маріуполя.

🛡️ Загалом звільнені українські військові боролися на різних напрямках — Донецькому, Харківському, Луганському, Херсонському, Київському та Сумському.

🩺 У штабі також підтвердили, що всі звільнені пройдуть медичне обстеження, отримають фізичну та психологічну реабілітацію, а також всі передбачені виплати за час перебування у полоні.

📢 Також анонсовано наступний етап звільнення українців, які досі залишаються в неволі.

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Нагадаємо, що домовленості щодо обміну полоненими та тіл загиблих було досягнуто в Стамбулі в межах переговорного процесу. Після другого раунду зустрічей сторони погодили обмін «всіх на всіх» за двома категоріями, а також передачу тіл загиблих.

📦 Відтоді відбулося п’ять етапів повернення тіл і чотири обміни полоненими. Домовленості про повернення тіл 6000 полеглих Захисників було завершено, але росіяни передали й тіла своїх окупантів.