Україна повернула тіла ще 909 полеглих на фронті воїнів

У п’ятницю, 16 травня, Україна повернула тіла ще 909 військовослужбовців, які загинули в боях на передовій. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

📌 Згідно з офіційною інформацією, загиблі герої боронили Україну на восьми ключових напрямках фронту:

— Курахівському;

— Покровському;

— Бахмутському;

— Вугледарському;

— Луганському;

— Запорізькому;

— Сумському;

— Харківському.

☝️ Частина тіл також була повернута з територій, де вони зберігалися в російських моргах.

📢 «Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих», — йдеться у повідомленні Коордштабу.

🔄 Повернення тіл стало можливим завдяки злагодженій співпраці Координаційного штабу, Генерального штабу ЗСУ, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ, Офісу омбудсмена з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших державних структур. Активну роль у процесі відіграв також Міжнародний комітет Червоного Хреста.

📅 Востаннє подібний обмін відбувся 18 квітня, коли Україна також повернула тіла 909 полеглих воїнів.

📊 Загалом за два роки війни вдалося репатріювати тіла майже 10 000 загиблих українських захисників.