Україна отримає кредит від Японії на $3 млрд в рахунок коштів рф

У п’ятницю, 18 квітня, Україна та Японія підписали угоду про надання кредиту на суму до 471,9 мільярда японських єн (близько $3 мільярдів). Підписання відбулося у формі обміну нотами між міністром фінансів України Сергієм Марченком та послом Японії в Україні Масаші Накаґоме. Про це повідомило Міністерство фінансів.

Зазначається, що кошти надаються в рамках міжнародного фінансового механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), ініційованого країнами G7. У межах цієї програми кредитні кошти будуть обслуговуватися та повертатися коштом прибутків від заморожених суверенних активів російської федерації.

📌 Фінансування розраховане на термін у 30 років. Залучені ресурси спрямують на покриття пріоритетних бюджетних потреб, підтримку відбудови та розвиток України.

📢 «Японія є яскравим прикладом міжнародної солідарності, ставши одним із провідних партнерів України в часи нашої боротьби за свободу та гідність. Я висловлюю глибоку вдячність уряду та народу Японії за цю критично важливу для нас підтримку та за всю фінансову допомогу, яку ми отримали з початку повномасштабного вторгнення росії», — наголосив Сергій Марченко.

✅ За словами міністра, протягом останніх трьох років Японія надала Україні бюджетну допомогу на понад $8,5 мільярда.

У Мінфіні нагадали, що загалом ініціатива G7 щодо підтримки України передбачає виділення $50 мільярдів. З яких $20 мільярдів – надає Європейський Союз.

☝️ У понеділок, 14 квітня, Велика Британія переказала Україні другий транш у розмірі 752 млн фунтів стерлінгів (еквівалент 991 млн доларів США). Транш було профінансовано коштом доходів від заморожених російських активів.