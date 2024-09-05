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Україна має нового Міністра закордонних справ

Денис Молотов
Денис Молотов
Україна має нового Міністра закордонних справ

Верховна Рада України підтримала призначення Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ (МЗС) України. Про це повідомили кілька народних депутатів у своїх Telegram-каналах. “За” проголосували 258 народних обранців, проти не було жодного голосу, а 28 парламентарів утрималися.

Співголова опозиційної фракції “Європейська солідарність” Ірина Геращенко зазначила, що під час призначення було порушено традицію представлення міністра закордонних справ президентом. Вона нагадала, що відповідно до Конституції, подання кандидатів на посаду міністрів закордонних справ і оборони – є виключно повноваженням президента.

У своєму виступі перед голосуванням Сибіга пообіцяв зробити надання консульських послуг за кордоном більш доступним. Він також підкреслив, що за межами України наразі проживає 7,5 мільйона українців.

Україна має нового Міністра закордонних справ

📌 5 вересня Верховна Рада проголосувала за звільнення Дмитра Кулеби з посади Міністра. Кулеба обіймав цю посаду з 4 березня 2020 року.

📌 Андрій Сибіга до свого призначення був першим заступником міністра закордонних справ, а у період з 2021 по 2024 рік працював заступником керівника Офісу президента.

📌 3 вересня голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що понад 50% складу Кабінету міністрів буде оновлено. Наступного дня президент Володимир Зеленський пояснив, що для країни необхідна нова структура та посилення на всіх рівнях.

📌 Також раніше було повідомлено, що Верховна Рада України звільнила з посади голову Фонду державного майна Віталія Коваля.

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