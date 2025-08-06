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Україна до 2030 забезпечить майже всіх якісним зв’язком

Денис Молотов
Денис Молотов
Україна до 2030 забезпечить майже всіх якісним зв’язком

Шостий президент України Володимир Зеленський підписав закон №4321, що дерегулює сферу мобільного зв’язку та пришвидшує будівництво мереж по всій країні. Про це 5 серпня повідомив перший віцепрем’єр-міністр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

📢 «Ми продовжуємо рухатись до амбітної мети — забезпечити 98% населення якісним мобільним зв’язком до 2030 року. Закон №4321 — важливий крок для її досягнення», — заявив він.

📌 Закон передбачає:
  • скорочення терміну отримання земельних ділянок для встановлення базових станцій з 6 до 3 місяців;
  • законодавче закріплення права на використання пересувних базових станцій — без ризику їх демонтажу.

☝️ Це особливо важливо для відновлення зв’язку після бойових дій, а також для розширення покриття в селах, на трасах та на деокупованих територіях.

📶 За словами Федорова, з набуттям чинності цього закону зв’язок з’являтиметься у найвіддаленіших куточках значно швидше, ніж раніше.

Крім того, вже з 1 січня 2026 року Україна офіційно приєднається до єдиної роумінгової зони ЄС. Це дозволить користуватися мобільним зв’язком на території Євросоюзу без додаткових витрат.

🛑 Тим часом на росії фіксують масові перебої та відключення мобільного зв’язку й інтернету, що різко контрастує з українськими цифровими ініціативами.

👉 Також нагадаємо, що компанія Nvidia, один із лідерів глобального ринку графічних процесорів, нещодавно розмістила замовлення на 300 000 одиниць чіпів H20 у тайванського контрактного виробника TSMC.

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