Угорська сторона скасувала зустріч з українською делегацією

Заплановані на 12 травня переговори між українською та угорською сторонами не відбудуться. Будапешт повідомив про перенесення консультацій. Про це в неділю, 11 травня, повідомили у пресслужбі Міністерства юстиції України.

Як зазначають у міністерстві, консультації мали стати першим кроком до започаткування регулярного діалогу та відпрацювання раніше погоджених тем. Зустріч була запланована в Ужгороді, куди вже прибула українська делегація.

📢 «Українська сторона очікувала на перші проміжні результати співпраці вже 12 травня. Консультації повинні були започаткувати системну роботу в рамках погоджених форматів», — йдеться у повідомленні.

Сторони попередньо узгодили створення експертних груп, які мали розглянути 11 рекомендацій, запропонованих Угорщиною. Саме з цих питань і мала розпочатися практична взаємодія між делегаціями.

Офіційна причина перенесення зустрічі між українською та угорською сторонами зі сторони опонентів наразі не оприлюднювалася.

☝️ Водночас варто нагадати, що напруження у відносинах між Києвом і Будапештом зросло після гучного інциденту 9 травня. Тоді СБУ оголосила про викриття розгалуженої агентурної мережі воєнної розвідки Угорщини, яка діяла на території України.

⚠️ За інформацією Служби безпеки, угорські агенти займалися збором відомостей про військову інфраструктуру Закарпаття, включаючи вразливі елементи оборони на землі та в повітрі.

👉 Того ж дня глава МЗС Угорщини Петер Сійярто оголосив про висилання двох українських дипломатів, звинувативши їх у шпигунстві під дипломатичним прикриттям. У відповідь Київ також вислав двох угорських дипломатичних представників.