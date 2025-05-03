Удари дронів по Новоросійську, Тамані та Анапі: дія російської РЕБ

У ніч проти 3 травня на росії поскаржились про масовану атаку дронів на кілька об’єктів у Краснодарському краї. За заявами губернатора регіону веніаміна кондратьєва, у Новоросійську виникла пожежа на зерновому терміналі, а також пошкоджено житлові будинки.

📢 «У результаті атаки дронів пошкоджено три резервуари на зерновому терміналі в Новоросійську. Почалася пожежа», – повідомив кондратьєв у своєму Telegram-каналі.

За його словами, на місці події оперативно почали працювати усі рятувальні служби, а вогонь було локалізовано. Поки що точні масштаби пошкоджень не розголошуються.

📍 Крім промислової інфраструктури, удар дронів зачепив і цивільні об’єкти. У соцмережах з’явилися численні відео, на яких видно, як безпілотники після дії систем РЕБ втрачають керування та врізаються в житлові багатоповерхівки в житлових комплексах «Аврора-2» та «Кристал-5».

📢 «Є пошкодження у багатоквартирних будинках. Внаслідок атаки постраждали четверо людей», – заявив кондратьєв.

❗ Крім Новоросійська, за словами губернатора, дрони атакували також Тамань і Анапу. У цих районах також були зафіксовані пожежі, однак про постраждалих наразі не повідомляється.

🚍 Водночас російські медіа зазначають, що в Новоросійську порушено роботу громадського транспорту — після нічних вибухів рух і автобусів у місті тимчасово зупинено.

📌 Відомо також, що напередодні українські військові завдали удару по аеродрому в Енгельсі (Саратовська область рф), де базуються стратегічні бомбардувальники, які регулярно використовуються для атак на територію України.