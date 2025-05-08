Росія атакувала Сумщину попри заявлене «перемир’я»

Попри оголошене росією триденне «перемир’я», війська країни-агресора посилили обстріли Сумської області, що призвело до загибелі мирної жительки та масштабних руйнувань. Про це інформують Повітряні сили ЗСУ та пресслужба ДСНС у Сумській області.

За повідомленням Повітряних сил, вночі та вранці 8 травня ворог здійснював удари тактичною авіацією, використовуючи керовані авіабомби (КАБ) по населених пунктах Сумщини. Зокрема, авіаудари були завдані по території Білопільської громади.

🚒 Рятувальники ДСНС оперативно прибули на місце події. Під час розбору завалів вони виявили жінку, яка опинилася під уламками будівлі. Її деблокували та передали медикам.

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💢 У Сумському районі внаслідок нічного обстрілу спалахнули пожежі у трьох приватних житлових будинках. Як повідомляють надзвичайники, один із будинків був повністю знищений, ще три оселі мирних мешканців і сім господарських споруд зазнали серйозних пошкоджень. В результаті загинула одна цивільна людина.

☝️Нагадаємо, що опівночі 8 травня росія офіційно заявила про початок триденного режиму припинення вогню з Україною. Проте на практиці військова агресія проти українських територій лише посилилась.

👉 Також раніше стало відомо, що пізно ввечері 7 травня російські військові скинули авіабомбу ФАБ-250 з модулем УМПК на житловий квартал у місті Костянтинівка Донецької області. Внаслідок атаки постраждали 12 мирних мешканців. Удар по багатоповерховому будинку був зафіксований о 22:50. Відомо, що бомба влучила у багатоквартирну будівлю, спричинивши значні руйнування.