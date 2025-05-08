Четвер, 8 Травня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

Росія атакувала Сумщину попри заявлене «перемир’я»

Денис Молотов
Денис Молотов
Росія атакувала Сумщину попри заявлене «перемир’я»

Попри оголошене росією триденне «перемир’я», війська країни-агресора посилили обстріли Сумської області, що призвело до загибелі мирної жительки та масштабних руйнувань. Про це інформують Повітряні сили ЗСУ та пресслужба ДСНС у Сумській області.

За повідомленням Повітряних сил, вночі та вранці 8 травня ворог здійснював удари тактичною авіацією, використовуючи керовані авіабомби (КАБ) по населених пунктах Сумщини. Зокрема, авіаудари були завдані по території Білопільської громади.

🚒 Рятувальники ДСНС оперативно прибули на місце події. Під час розбору завалів вони виявили жінку, яка опинилася під уламками будівлі. Її деблокували та передали медикам.

💢 У Сумському районі внаслідок нічного обстрілу спалахнули пожежі у трьох приватних житлових будинках. Як повідомляють надзвичайники, один із будинків був повністю знищений, ще три оселі мирних мешканців і сім господарських споруд зазнали серйозних пошкоджень. В результаті загинула одна цивільна людина.

☝️Нагадаємо, що опівночі 8 травня росія офіційно заявила про початок триденного режиму припинення вогню з Україною. Проте на практиці військова агресія проти українських територій лише посилилась.

👉 Також раніше стало відомо, що пізно ввечері 7 травня російські військові скинули авіабомбу ФАБ-250 з модулем УМПК на житловий квартал у місті Костянтинівка Донецької області. Внаслідок атаки постраждали 12 мирних мешканців. Удар по багатоповерховому будинку був зафіксований о 22:50. Відомо, що бомба влучила у багатоквартирну будівлю, спричинивши значні руйнування.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

- Реклама-

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

Удар дроном по цивільному авто: троє жінок поранені на Харківщині

ВІЙНА

125 літаків у повітрі: масштабний повітряний бій між Індією та Пакистаном

ПОДІЇ

Індія закриває понад 20 аеропортів через військову активність

ПОДІЇ

Євробачення-2025 опинилося в центрі скандалу через участь Ізраїлю

СУСПІЛЬСТВО

День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

ВАЖЛИВО

Росіяни скинули авіабомбу на житловий будинок у Костянтинівці

ВІЙНА

Українські компанії можуть виготовляти до 10 мільйонів БПЛА на рік: названі умови

ПОДІЇ

Диверсія українського підпілля в Підмосков’ї: порушено зв’язок на військових об’єктах рф

ВІЙНА

Президент Франції прийняв тимчасового лідера Сирії

ПОЛІТИКА

Найбільше боїв – на трьох напрямках: карта від Генштабу

ПОДІЇ
Завантажити більше
- Реклама-

ВАЖЛИВО

- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип