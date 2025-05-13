Вівторок, 13 Травня, 2025
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Удар дронами по асфальтобетонному заводу в Луганську

Денис Молотов
Денис Молотов
Удар дронами по асфальтобетонному заводу в Луганську

У тимчасово окупованому Луганську 13 травня зазнав атаки асфальтобетонний завод, про що повідомляє російський Telegram-канал ASTRA з посиланням на джерела в окупаційній адміністрації.

Удар дронами по асфальтобетонному заводу в Луганську✈️ За їхніми даними, підприємство стало ціллю трьох ударних безпілотників літакового типу, які завдали удару по території виробничого майданчика. Унаслідок атаки виникла пожежа, яку зафіксували після першої хвилі влучань.

📢 «В результаті на виробничому майданчику сталося загоряння. Менше ніж за годину ще один безпілотник противника вдарив по території АБЗ. Інформація щодо постраждалих уточнюється», — йдеться у заяві окупаційної сторони.

Удар дронами по асфальтобетонному заводу в ЛуганськуЧерез деякий час, за повідомленнями з тих же джерел, другий дрон атакував завод, що призвело до повторного загоряння на об’єкті. На підприємстві виникло осередкове займання, яке, за словами окупантів, вдалося частково локалізувати.

За інформацією, оприлюдненою представниками окупаційної влади, внаслідок обстрілу загинули двоє співробітників МНС, ще двоє отримали поранення.

📌 Українська сторона офіційно не коментувала інцидент і не брала на себе відповідальності за удар по заводу.

📌 Нагадаємо, що раніше в Бєлгороді ударний дрон влучив у будівлю уряду області, внаслідок чого постраждав заступник губернатора.

📌 Також увечері в п’ятницю, 28 березня, в тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи. Російські ЗМІ повідомляють про масштабну пожежу в промисловій зоні міста. Чисельні інформаційні та моніторингові ресурси поширили кадри з потужною пожежею, карту з місцем прильоту та наслідки влучання по ворожому підприємству.

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