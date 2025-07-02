У Вірменії заговорили про заборону російських телеканалів

У Вірменії розглядають можливість запровадження обмежень на трансляцію російських телеканалів. Про це у вівторок, 1 липня, заявив голова Національних зборів Ален Сімонян, повідомляє державне інформаційне агентство країни Armenpress та портал Mamul.am.

📢 «Це питання слід обговорити дуже серйозно», — зазначив Сімонян. Він пояснив, що низка програм, які виходять в ефір з росії, негативно впливають на відносини двох країн, зокрема у контексті нещодавніх подій навколо бізнесмена Самвела Карапетяна.

Заяви російських телевізійників на його підтримку, які прозвучали після інтерв’ю підприємця 17 червня, були різко засуджені офіційним Єреваном. Слідчий комітет Вірменії порушив кримінальну справу, звинувативши Карапетяна у публічних закликах до узурпації влади.

📌 Сімонян також припустив, що через ЗМІ росія намагається чинити тиск на внутрішню політику Вірменії, використовуючи фігуру Карапетяна. За словами політика, за підтримкою бізнесмена можуть стояти певні зовнішні сили.

У скандальному етері «Вечора з володимиром соловйовим», який транслювався того ж дня, прозвучали різкі та образливі висловлювання на адресу вірменського керівництва. Саме ця програма стала предметом обурення з боку МЗС Вірменії.

📢 Міністр закордонних справ Арарат Мірзоян заявив: «Такі заяви є прямим втручанням у наш суверенітет і внутрішні справи. Подібні меседжі мають руйнівний ефект на міждержавні відносини».

Сімонян підсумував, що заборона російських телеканалів або часткове обмеження телемовлення можуть стати адекватною відповіддю на подібну риторику та інформаційний тиск ззовні.

☝️ Варто зауважити, що це відбувається на тлі загострення у відносинах між москвою та Баку. Нещодавно в Азербайджані було затримано сімох росіян — новина, яка додатково підсилила напруження в регіоні.