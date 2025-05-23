П’ятниця, 23 Травня, 2025
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Атака на завод Енергія в Єльці: пошкоджено ключове підприємство ВПК рф

Денис Молотов
Денис Молотов
Атака на завод Енергія в Єльці: пошкоджено ключове підприємство ВПК рф

У місті Єлець Липецької області на росії зафіксовано атаку дронів на важливий об’єкт військово-промислового комплексу рф. Під удар потрапив ворожий завод «Енергія». Підприємство спеціалізується на виробництві елементів живлення, які використовуються у дронах, системах зв’язку, радіоелектронній боротьбі та високотехнологічному озброєнні. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у своєму Telegram-каналі.

☝️ За його словами, на підприємстві виготовляють:
  • акумулятори та батареї для безпілотних літальних апаратів (БпЛА), авіації, флоту та радіотехніки;
  • літій-іонні та ртутно-цинкові елементи живлення, які використовують у системах зв’язку, управління, засобах РЕБ та тренажерах для танкової і ракетної техніки;
  • електрохімічні конденсатори, призначені для потреб міноборони рф;
  • світлооптичні енергетичні установки для автономного живлення без потреби у підключенні до електромереж.

📢 «Продукція заводу активно застосовується у виробництві БпЛА, комплексів радіоелектронної боротьби, систем зв’язку та управління. Також ці компоненти використовуються у ракетах “Іскандер” і “Кинджал”», — зазначив Коваленко.

Попри багаторівневі санкції з боку ЄС, США, Японії та інших країн, підприємство продовжувало працювати, відіграючи критично важливу роль у забезпеченні російських військ енергетичними компонентами.

📢 «Після атаки роботу заводу призупинено», — повідомив керівник ЦПД.

🛑 Раніше вже повідомлялося про нічну атаку безпілотників 23 травня на завод Енергія у місті Єлець, під час якої об’єкт зазнав значних ушкоджень.

☝️ Нагадаємо, що в Ставропольському краї на росії дрони вразили один із  найважливіших об’єктів Головного розвідувального управління рф — військову частину космічної розвідки, відому як об’єкт «Звєзда».

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