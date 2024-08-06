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У центрі Києва масштабна ДТП за участю трамваїв, є постраждалі

Денис Молотов
Денис Молотов
Масштабна ДТП у центрі Києва
Масштабна ДТП у центрі Києва

На вулиці Глибочицькій у центрі Києва сталася масштабна ДТП, зіткнулись трамваї. Це призвело до травмування шести людей та пошкодження близько 10 автомобілів. Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА) у вівторок, 6 серпня.

«На місці зіткнення трамваїв на вулиці Глибочицькій працюють усі відповідні служби. Причини ДТП встановлюються. Попередньо постраждали шестеро людей. Наразі їм надають медичну допомогу», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що трамваї № 14 та № 18 затримуються в напрямку проспекту Відрадного. За інформацією Патрульної поліції, рух транспорту по вулиці Глибочицькій ускладнений в обох напрямках.

У соціальних мережах повідомляють, що у трамвая відмовили гальма, внаслідок чого він розбив близько 10 автомобілів та врізався в інший трамвай.

Очевидці стверджують, що трамвай був без водія. Він з’їхав з гірки та вдарився у трамвай, який їхав за ним.

Дублюючі автобуси будуть курсувати до закінчення всіх слідчих дій на місці ДТП та до відновлення руху трамвайними коліями.

«Трамвай, що спричинив аварійну ситуацію на вул. Глибочицькій, був у справному стані – перед випуском на лінію пройшов відповідний огляд», – зазначили у КП “Київпастранс”.

Причиною масштабної аварії в комунальному підприємстві назвали (людський фактор, а саме – некоректні дії водія.

«Так, за інформацією комунального підприємства, під час керування вагоном водій допустив недбалість, що призвела до аварійної ситуації. Деталі інциденту зʼясовуються», – зазначили у підприємстві.

👉 Нагадаємо, раніше було повідомлено, що в тимчасово окупованому Маріуполі сталась масштабна пожежа. Місцеві повідомили, що могла згоріти військова база російських окупантів.

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