У США розслідують помилування Байдена

Міністерство юстиції Сполучених Штатів ініціювало розслідування, аби з’ясувати, наскільки обґрунтовано та свідомо президент Джо Байден ухвалив рішення щодо помилування своїх родичів та ув’язнених, засуджених до смертної кари. Про це повідомляє агентство Reuters.

За інформацією ЗМІ, розслідування очолив високопоставлений чиновник Мін’юсту США, який обіймав посаду в адміністрації Дональда Трампа. Справу відкрито після того, як Байден у фінальні дні президентського терміну видав помилування кільком членам своєї родини та 37 федеральним в’язням. Засудженим було змінено смертну кару на довічне ув’язнення.

📢 Метою розслідування є з’ясування того, «чи був Байден здатен ухвалювати такі рішення». А також чи не використовували сторонні особи його вразливий стан для оформлення документів із допомогою автоматизованих засобів — зокрема, пристрою AutoPen.

🖊️ AutoPen — це механізм, що дозволяє автоматично відтворювати підпис на документах. Прихильники Дональда Трампа раніше стверджували, що використання Байденом цього пристрою під час президентства, нівелювало його дії або свідчило про те, що він не був повністю усвідомлений про ці дії. Однак невідомо, чи саме для помилувань було задіяно AutoPen.

📢 «Навіть якщо AutoPen і використовувався, немає жодних доказів того, що Байден не мав наміру видавати помилування», — пише Reuters. Видання також додає, що подібна практика не є незаконною.

📜 У меморандумі Мін’юсту від 2005 року прямо зазначається, що використання AutoPen уповноваженими посадовцями для проставлення підпису президента є правомірним.

Reuters також зауважує, що розслідування може бути спробою поставити під сумнів ментальну дієздатність Байдена. Особливо на тлі нещодавніх публічних згадок про його проблеми зі здоров’ям, зокрема діагноз онкології.

Раніше Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social поширив дезінформацію про те, що Байдена «стратили ще у 2020 році і замінили на клона чи робота».