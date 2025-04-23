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У Слов’янську росіяни вдарили ФАБами: є поранені

Денис Молотов
Денис Молотов
У Слов'янську росіяни вдарили ФАБами: є поранені

Російські війська завдали авіаційного удару по Слов’янську на Донеччині, використовуючи фугасні авіабомби (ФАБ). Про це у середу, 23 квітня, повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.

📢 «ФАБи, вулиці Александрова та Хортицька. Дві людини поранені. Одна з них у вкрай важкому стані», — написав він у Telegram.

Внаслідок атаки зазнали пошкоджень та руйнувань приватні будинки, зокрема в районах, де проживає цивільне населення. На місці працюють відповідні служби.

У Слов'янську росіяни вдарили ФАБами: є поранені У Слов'янську росіяни вдарили ФАБами: є поранені

📌 Удар по Слов’янську став черговим актом агресії проти мирних мешканців Донеччини. Влада закликає громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та за можливості залишатися в укриттях.

☝️ Нагадаємо, днем раніше — 22 квітня — російські війська завдали артилерійського удару по Мирнограду, внаслідок чого загинули щонайменше троє людей, ще двоє дістали поранення.

📌 Також стало відомо, що внаслідок тривалого обстрілу російські війська знищили один із головних енергетичних об’єктів у Херсоні. Про це у середу, 23 квітня, повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА). За його словами, російські війська понад добу масовано обстрілювали ключове енергетичне підприємство, порушивши попередні домовленості.

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