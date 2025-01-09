Четвер, 9 Січня, 2025
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У Лос-Анджелесі згорів дотла будинок Гантера Байдена

Денис Молотов
Денис Молотов
У Лос-Анджелесі згорів дотла будинок Гантера Байдена

Будинок, який орендував син Президента США Джо Байдена, постраждав унаслідок лісових пожеж у Лос-Анджелесі. Про це повідомило видання Daily Mail. 54-річний Гантер Байден разом із дружиною Мелісою Коен, якій 38 років, та їхнім трирічним сином Бо мешкали в будинку в Малібу, оренда якого становила 15 800 доларів на місяць.

Будинок, збудований у 1950-х роках, мав три спальні, три ванні кімнати та панорамний вид на Тихий океан. Його вартість оцінюють у 4,2 мільйона доларів. Також вогонь знищив сусідній будинок, де розташовувалася охорона Гантера Байдена.

Президент Джо Байден під час свого візиту до Каліфорнії зазначив, що його сину «надійшло повідомлення, що їхній будинок, ймовірно, згорів дотла».

☝️ Раніше, 9 січня, Джо Байден скасував свою останню закордонну поїздку в статусі президента США через масштабні пожежі в Каліфорнії. Згідно з планом, він мав зустрітися в Італії з шостим президентом України Володимиром Зеленським.

👉 Також було повідомлено, що в Каліфорнії оголошено надзвичайний стан у зв’язку з масштабними лісовими пожежами, які охопили частину західних районів Лос-Анджелеса. Місцевим жителям наказано негайно залишити свої домівки.

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