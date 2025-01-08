Лос-Анжелес у вогні: оголошено евакуацію, 300 тисяч людей без світла

У Каліфорнії оголошено надзвичайний стан у зв’язку з масштабними лісовими пожежами, які охопили частину західних районів Лос-Анджелеса. Місцевим жителям наказано негайно залишити свої домівки. Про це повідомляють BBC та The Washington Post.

📢 «Через сильний вітер неможливо приборкати стихію. Найголовніше завдання Каліфорнійського департаменту лісового господарства та пожежної охорони (CAL) — гарантувати, що всі люди будуть виведені з небезпечних зон. Захист людських життів — це наш пріоритет», — наголосив речник CAL Девід Акуна.

Губернатор Гевін Ньюсом повідомив, що для боротьби зі стихією мобілізовано понад 1400 пожежників, а додаткові підрозділи продовжують прибувати з різних куточків США. Він також зазначив, що внаслідок пожеж уже знищено багато будівель.

📢 «Рятувальники, пожежники та екстрені служби працюють всю ніч, не припиняючи зусиль, щоб убезпечити життя людей», — написав губернатор у соцмережі X.

Зона евакуації охоплює район Pacific Palisades, де мешкає близько 30 тисяч людей. Під безпосередньою загрозою перебувають близько 10 тисяч будинків. Крім того, пожежі можуть посилитися через вітер. За словами глави Пожежної служби Лос-Анджелеса Крістін Кроулі, хоча евакуація проходить у складних умовах, інформації про постраждалих наразі не надходило.

Білий дім підтвердив, що президент США Джо Байден був поінформований про надзвичайну ситуацію та підтримує тісний зв’язок із представниками штату та місцевою владою.

За інформацією The Washington Post, близько 300 тисяч жителів Каліфорнії залишилися без електрики. Частина відключень стала наслідком стихії, а деякі є превентивними заходами з метою стримування пожеж.

Національна метеорологічна служба прогнозує пориви вітру до 160 км/год, що може ускладнити боротьбу зі стихією. Підвищений рівень тривоги буде збережено до вечора четверга, 9 січня.

Стихія охопила прибережний район Pacific Palisades, де розташовані маєтки знаменитостей, таких як Адам Сендлер, Том Хенкс, Бредлі Купер, Дженніфер Еністон, Різ Візерспун та Бен Аффлек, а також відомих спортсменів. У цьому ж районі знаходиться резиденція віцепрезидента США Камали Гарріс, повідомляє NBC News.

☝️ Нагадаємо, раніше повідомлялось, що внаслідок потужного землетрусу, що стався 7 січня в Тибеті, загинули щонайменше 126 людей, ще 188 отримали травми. Точна кількість тих, хто залишається під завалами, наразі не встановлена.